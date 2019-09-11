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約會費用全包還幫繳帳單！小資男打多份工　「買即期泡麵省錢」慘撞綠光一幕

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▲▼憂鬱,難過,悲傷,絕望,分手,前男友。（圖／pixabay）

▲原PO發現自己被綠了，果斷放生。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

用錢財來維繫感情實在不是長久之計啊！一名男網友和女友交往以來，時常花錢幫對方買喜歡的奢侈品，無奈就在他省吃儉用、買即期泡麵時，竟撞見綠光罩頂的一幕，他也毅然決定放生成全。

「我終究不是一個好男人，留不住任何一段感情...。」一名男網友10日在臉書「爆廢公社二館」發文，他表示自己去年交了一位女友，雖然對方並不是美女類型，但因為相處上很OK、覺得安穩，所以還滿喜歡對方的，也很願意付出。

請繼續往下閱讀...

原PO回憶，女友很喜歡買奢侈品，像是純金手鍊項鍊等等，每次約會看電影吃飯的錢也幾乎都是他在買單，出國也會贊助女友；雖然薪水不多，他也為了維繫這段感情多打了幾份工，「偶爾也要繳她的帳單或罰單」。

然而，原PO前天晚上正在賣場買即期泡麵的時候，卻撞見女友和另一個男人在一起，女方甚至還抱著那男人騎車揚長而去，讓他的心都涼了。原PO並沒有當場揭穿女友，而是事後傳訊詢問，但女友卻表示「對方只是照顧妹妹的大哥」，還回嗆「你真的不是普通的有病有事」、「你爽就好」。

▲▼泡麵 。（圖／資料照）

▲原PO為省錢買即期泡麵，卻撞見女友抱了別的男人 。（示意圖／資料照）

原PO面對這樣的解釋，只能傻眼感嘆，自己明明才是正牌男友，卻不曾被抱過，只因為女友不喜歡，連牽手都是他硬牽的，最後終於看清退出，成全對方。

▲▼ 男網友綠光罩頂　女友解釋只是哥哥 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲女友無言以對。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出，不少網友都表示真的要盡早離開，否則可能會燒掉更多錢，「你很聰明知道趕快認賠殺出」、「好一個提款機」、「劈腿的人都很有理」、「看來你只是工具人啊」。

其他網友則是安慰苦主「下一個會更好」，要他把錢存起來，對自己好一點，不要再吃即期食品了。

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