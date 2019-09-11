快訊／Apple Watch 5搭載LTPO全新螢幕！「瞄一眼」秒查手錶資訊

記者楊絡懸、邱倢芯／台北—舊金山連線報導

蘋果公司（Apple）秋季發表會於台灣時間11日凌晨1時在舊金山總部「賈伯斯劇院」登場，Apple Watch 5登場了，擁有創新的螢幕「LTPO」，錶面的觸控顯示螢幕大升級，也是Apple Watch問世以來，首次採用新型的OLED Retina顯示螢幕，具備Always On隨時喚醒功能。

延續前代Apple Watch 4風格，更新了自動顯示功能的OLED Retina螢幕，螢幕可以動態刷新，並可以做出有效的省電，保持全天18個小時使用。錶殼尺寸也是40mm與44mm兩種，手錶側邊具備觸覺回饋功能。

「Always On」自動顯示功能是用戶不需要抬起手腕，只要「瞄一眼」，就可以直接看手錶螢幕上的所有資訊；而如果感測到用戶手腕有抬起或放下的動作，螢幕的顯示亮度也會自動調整變化，節省能源耗損。

▲蘋果發表Apple Watch 5。（圖／翻攝自Apple YouTube）

Apple Watch 5搭載處理器升級新一代支援64位元雙核心處理器的S5晶片，也內建電子心率感測器。另外一個新功能是指南針「Compass」，就像iPhone一樣，可以把指南針放在螢幕上，隨時知道自己要去的方向，提供經緯度查詢、地面高度及海拔、斜度等相關數據。

手錶本身也加強了耐摔與耐撞性能，除了回歸精密陶瓷材質的錶款，同時首次新增過去歷代錶款未曾使用過的「鈦金屬款」，重量更為輕巧，且保護性能更強。不過，蘋果官方尚未宣布「鈦金屬款」的單價。

Apple Watch 5提供GPS版與內建4G、LTE行動上網版，也出了全新顏色「雪白色」及「深黑色」。GPS款售價為399美元（約新台幣1萬2449元），4G、LTE款為499美元（約新台幣1萬5569元），預計9月12日開放訂購，9月20日正式上市，尚不清楚台灣是否列入首波開賣名單。

▲蘋果推出Apple Watch。（圖／記者邱倢芯攝）

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