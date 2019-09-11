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影／蘋果發表會七大新訊速覽：iPhone 11系列與Apple Watch 5亮相！

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特約記者洪聖壹／綜合報導

以“致創新”為主題，地點同樣選在賈伯斯戲院，Apple公司以軟體內容服務出發，發表全新一代硬體產品，這包括發表會前已經曝光得差不多的iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone Pro Max，還有Appple Watch Series 5，當然新機也有引領市場的新色、新的拍攝功能，本篇將快速以七個部分整理稍早發表會上公開的相關訊息。

一、Apple TV+跟遊戲訂閱服務：

這次發表會以全新遊戲訂閱服務Apple Arcade開場，一口氣推出100款新遊戲，每月4.99美元（約台幣150元），預計9月19日在全球150個地區開放。另外還有今年WWDC提出的Apple TV+訂閱服務，首批原創影集將於11月1日上限，同時也公布售價（4.99美元，約台幣150元）；現場宣佈，如果買了新的Apple硬體裝置，直接送一年Apple TV+服務。

二、10.2吋的第7代iPad：

搭載全新iPad OS、A10 Fusion 處理器、Retina display螢幕、當然也支援Apple Pencil，雖然是中高階平板，但是支援iPad專用鍵盤，800萬畫素拍攝鏡頭，採用100%再生鋁合金製造，即日開放預購、9/30開賣、售價329美元，之所以會選擇10.2吋，是因為在過去以來，內部數據發現，9.7吋 iPad 是最熱門的平板，也是首個市佔超過60%的 iPad。

三、Appple Watch Series 5：

Apple強調前一代手錶加入著重用戶個人隱私，加入全新的Always on顯示螢幕功能，透過LTPO螢幕顯示技術達到更好的顯示效果，螢幕更新率達到60Hz，18小時續航力，手錶的桌面多了全新羅盤版本、全新，共有採用100%再生的鋁合金版本、鈦合金、不鏽鋼跟陶瓷製四種版本，並且會有愛馬仕、Nike+特製版本，售價399美元起、LTE版本499美元起，即日起開放預購、9/20上市，當然隨著新一代版本上市，上一代版本將跟著降價，各版本詳細價格可到官網查詢。

四、iPhone 11：

iPhone XR的後續機種，搭載iOS 13，共有黑色、白色、綠色、紫色、黃色、紅色，螢幕6.1吋、支援杜比音效、首次採用雙鏡頭設計，拍攝效能採用1200萬（光圈F2.4）＋1200萬（光圈F2.4）超廣角鏡頭（120度）的雙鏡組，支援2X光學變焦，支援全新多偵影像合成的人像模式，並且首次加入夜拍模式，該模式不僅有效提升以往iPhone被為人詬病的暗拍效果，當然對於所謂的逆光補正，也能拍出好看的照片，錄影方面4k@60fps、慢動作拍攝、延時攝影並且加入全新的影音擴展動態範圍。該款手機是首次採用1200萬畫素自拍鏡頭的iPhone手機自拍鏡頭加入慢動作錄影跟4K@60fps拍攝功能，搭載全新A13 Bionic處理器，續航力比iPhone XR多一小時，20~30分鐘防水、支援Face ID臉部解鎖功能，售價699美元起，折合台幣約2.2萬元。

五、A13 Bionic處理器：

全新的八核心架構，比高通S855、華為麒麟980都還快很多，不僅是地表最快的處理器、更遠超越A12X，而且也持續擁有目前最快的GPU圖像處理效能。

六、5.8吋的iPhone 11 Pro、6.5吋的iPhone Pro Max：

一如傳聞主打色就是午夜綠，另外三色為黑色、白色、金色，取消了3D touch，搭載A13 Bionic處理器、支援杜比音效，全新的螢幕顯示對比高達200萬：1的對比、1200nits亮度。

全新的神經網路引擎，讓手機每秒可以處理1兆的訊息，比前代快6倍，續航力比前一代多4小時，Max版本比上一代多5小時，並且擁有全新18W快充，相機為1200萬畫素（廣角，26mm、F1.7）＋1200萬畫素（長焦，52mm，F2.0）＋1200萬畫素（超廣角，13mm、F2.4），除了原本的2X光學變焦之外，新一代iPhone著重的是0.5X近拍跟超廣角，並且支援4K@60fps，跟以往不同的是這次的4K錄影是三顆鏡頭同時啟動，讓人期待其拍攝效能。自拍鏡頭跟iPhone 11一樣，也是1200萬畫素，支援慢動作錄影跟4K錄影，支援防水防塵、採用全新的抗刮耐磨玻璃、預計9月13開放預購，9月20日上市、iPhone 11 Pro售價999美元、iPhone Pro Max售價1,099美元。

七、Deep Fusion拍攝功能：

全新加入Deep Fusion(深度混合拍攝)功能，這功能非常神奇，應該也是首款三鏡頭iPhone的獨佔功能，主要是透過機器學習打造全新像素拼接技術，將9張照片合成一張照片（包括四張快速拍攝的照片、四張在拍攝前快速拍攝的照片、還有一張長曝照片），達到單眼級的拍攝效果。

小結：

以今年來說，iPhone 確實為Apple公司最重要的業務之一，然而對Apple公司來說，內容服務才是他們想要搶攻的重點。從這次發表會可以明顯看到，Apple公司積極的想要從自家的Appe Store出發，搶佔遊戲、影劇內容市場。至於行動業務方面，除了感覺像是硬擠出來的第7代iPad，手機還是比較有看頭的，不管是最初的iPhone 5C、iPhone SE、還是後來的iPhone XR，到了第11代目，終於轉正，Apple不再提出「平價iPhone」的想法，改為將該項產品併入「正規軍」，而新手機最大亮點還是拍照功能，或許可能要到5G時代真正來臨才會有更突破性的變化，倒是整體售價不再創歷史新高。至於Apple Watch整體方向雖然沒太大變化，但卻可以看到該公司對智慧穿戴、健康的堅持。或許在未來，智慧穿戴裝置也將熬出一片天。

簡言之，所謂的「致創新」，或許是個宣傳名詞，也或許，是Apple在目前躊躇不前的智慧行動市場當中，力求突破的一個新思維。

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