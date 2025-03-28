技嘉2025 AI電競筆電全新陣容亮相　獨家AI助理GiMATE智慧最佳化效能

▲技嘉2025新款AI電競筆電全陣容亮相，搭載獨家GiMATE AI助理，為不同需求的使用者提供更智慧的選擇。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

「想像自己在球場上的感覺，然後還有模擬自己真的生活上在打電腦的時候。」2024世界12強Team Taiwan王牌投手–林昱珉，霸氣外露的英姿出現在電競領域，為技嘉AORUS代言，強強聯手展現邁向頂尖的無畏信念。

▲旅美投手林昱珉為技嘉AORUS電競品牌代言。（圖／技嘉科技提供）

技嘉科技集團總經理林英宇表示，林昱珉的拚勁及百折不撓、永不放棄精神，能與台灣電競玩家和年輕族群取得共鳴，而他對於細節的極致要求，也與技嘉AORUS品牌理念不謀而合。

▲▼技嘉科技舉辦2025年新款AI電競筆電發表會。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

不僅代言人吸睛，站穩AI浪尖的技嘉科技，2025年新款AI電競筆電更具話題！產品全面搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 50系列顯示晶片，為不同需求的使用者提供更智慧的選擇。

▲旗艦AORUS導入最頂級硬體及設計。

高效旗艦級AORUS，導入最頂級硬體及最優質的設計工藝，延續以往的高色域、高解析度，以及240Hz刷新率外，更擁有GIGABYTE HDR的1,000,000:1超高對比度，帶給玩家沉浸式的極致遊戲體驗；以全新概念出擊的GIGABYTE AERO X16，集結遊戲、創作、AI於一機，堪稱AI全能機；專為輕度電競玩家打造的GIGABYTE GAMING A16，則首度採用180度全開設計，為年輕消費者提供更靈活的使用體驗。

▲GIGABYTE AERO X16集遊戲、創作、AI 於一機。

林英宇總經理進一步指出，旗艦AORUS系列能完全釋放RTX™ 50顯卡效能；中階款GIGABYTE AERO主打工藝感，機身輕薄僅有16.75 mm，另外搭配GiMATE也支援Pantone校色，適合創作者使用；而GIGABYTE GAMING同樣搭載GiMATE，續航也長達12小時，可說是CP值相當高。

▲GIGABYTE GAMING A16機身設計支援180度開闔。

技嘉全系列新品皆搭載獨家GiMATE AI助理應用程式，透過一鍵語音操作，即可最佳化筆電效能，並確保絕對的隱私性和安全性。 只需簡單的語音指令，例如「我要打遊戲」，就能快速切換至遊戲模式，讓筆電不再只是工具，也是智慧夥伴。

▲技嘉全系列新品皆搭載獨家GiMATE AI助理。

「GiMATE的優勢是把一個大模型縮小，放在地端的筆電中，第二是針對視覺、聽覺、電池、散熱各方面都把它AI化，第三是有GiMATE Creator，能夠讓你下載一些開源模型，直接在地端電腦做運行。」林英宇總經理補充說道。

▲GiMATE Creator 支援最新 AI 影像生成技術。

技嘉科技不斷以創新動能，強化品牌競爭力，在AI時代保持領先之姿。2025年新款筆電陸續上市，AORUS系列3/31開賣，更高效的使用體驗，可望帶動新一波換機潮。