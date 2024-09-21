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iPhone16 上市心癢癢？ 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

▲iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防。（攝影剪輯／ETtoday新聞雲）

記者王威智／採訪報導

萬眾矚目的iPhone16全新上市，台灣大哥大祭出超殺優惠，推出美西AI朝聖之旅雙人遊共16組，總價值近300萬，讓民眾有機會暢遊舊金山、洛杉磯，並參訪Apple、NVIDIA跟Google等AI大廠。

▲▼iPhone16新機開賣，台哥大iPhone16新機開賣。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台灣大哥大iPhone16新機開賣，Fubon Angels的人氣啦啦隊員熱力應援。（圖／記者湯興漢攝、記者王威智）

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

台灣大哥大於20日在臺北文創門市舉行盛大首賣活動。台灣大哥大總經理林之晨與個人用戶事業商務長林東閔出席，並特別邀請Fubon Angels的人氣啦啦隊員以熱力十足的應援舞蹈為活動揭開序幕。現場吸引果粉排隊人龍，其中黃先生更在前（18）日就到門市排隊，他表示非常期待iPhone16的AI功能，「我前天從台中騎機車北上，帶著帳篷睡袋就是希望可以第一個拿到新機，而且台灣大哥大還有抽『美西AI遊』的機會，所以必須來搶頭香。」

現場吸引許多果粉要一睹 iPhone 16系列手機真面目，就連明星、網紅都被台灣大哥大優惠活動吸引而來。曾參與全明星運動會第三季的胡祖薇說：「去年才換 iPhone 15 所以還在觀望中。但聽說今年有大更新，而且台灣大哥大有抽獎活動的確滿吸引人。」而網紅亨利則說：「我都是2年換一次新機，今年剛好是我換機的時候，台灣大哥大買 iPhone 16 還有機會去矽谷看那些 AI 大廠的東西」

▲▼iPhone16新機開賣，台哥大開門迎賓。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼iPhone16新機開賣吸引果粉到台灣大哥大排隊，頭香骨灰級果粉黃先生更是前（18）日就帶著帳篷到現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼iPhone16新機開賣，台哥大排隊人潮。（圖／記者湯興漢攝）

身為「台灣大哥大美西團長」的3C YouTuber Tim 哥分析，iPhone 16 Pro 機身尺寸略大於前代，但金屬邊框更窄，底部更薄，並新增實體拍照鍵，操作更直觀便捷。相機功能全面升級，變焦倍數提升至 5 倍，錄影支援 4K 120fps，並配備 4 個麥克風，可完整收錄環境音，並透過後製調整分離音軌。此外，相機前後都可調色，不僅能套用濾鏡，更能利用 AI 技術精準計算背景、人物和顏色，個別進行調整，保留人物自然膚色，讓照片更具質感。「論CP值你可以換 iPhone16，如果你想體驗最新的蘋果科技，你就直接選 iPhone 16 Pro。」

台灣大哥大總經理林之晨表示，今年是台灣大哥大與原台灣之星合併後，首次迎接 iPhone 新機到來。他指出，今年的iPhone 16 支援 Apple Intelligence，用戶可透過終端AI技術深度整合更無縫與智慧的互動體驗，搭配台灣大完整數位娛樂生態圈，大幅提升用戶體驗。林東閔商務長也表示，預期將有超過 8 成 iPhone 16 用戶選擇 1,399 元以上高資費方案，將持續推升ARPU。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲▼台灣大哥大為慶祝首賣，推出美西AI朝聖之旅雙人遊抽獎活動。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

此次活動不僅展示了iPhone16的全新升級的4800萬畫素超廣角相鏡頭、超微距攝影，以及Slide Bar與內建AI攝影工具等亮點，而且提供了一系列的豪華優惠；台灣大哥大為慶祝首賣，推出申辦5G月租1,599元，iPhone 16專案價0元帶走，VIP用戶續約搭購iPhone 16專案價最高再折5,000元。此外，台灣大哥大也鼓勵消費者響應循環經濟，舊機換新機優惠最高折32,000元。再者，台灣大myfone網路門市加碼，申辦指定5G專案享最高1,000 mo幣，還有機會抽價值19,900元的11吋iPad Air，以及價值近萬元的愛瘋大禮包。

申辦iPhone 16抽美西AI大獎！現在GO >>https://lurl.cc/7bzTfI

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