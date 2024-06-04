強大算力是新未來！技嘉科技「AI PC特展」實現日常應用創造無限可能

▲技嘉科技日前在華山舉辦「GIGABYTE AI 新紀元，人類 X 藝術 X 科技」特展，透過三大主題展區展演AI多面性。（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

AI改變世界已經是現在進行式，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳近日來台，在演講中公開點名多家台廠將成為全球AI產業革新的支柱，全球電腦領導品牌技嘉科技（GIGABYTE）就位列其中，一直持續與Intel、NVIDIA等頂尖大廠合作，全方位設計可發揮AI晶片最大效益的平台，除了即將在今（6/4）正式開展的COMPUTEX 2024中發布AI相關新品之外；更在此前舉辦「GIGABYTE AI新紀元」特展，以藝術、街頭對戰遊戲和生活應用三大主題展區，展演AI PC在藝術、遊戲、圖像生成、影片製作等各種落地應用，讓人能藉此沉浸式體驗感受技嘉AI PC強大穩定的運算能力，了解AI是如何重塑你我的生活。

藝術是拓展人類想像力的門戶，而AI人工智慧進一步擴展疆界，讓實體與虛擬、可見與不可見之間的界限消失，來自巴西聖保羅新媒體藝術家Ygor Marotta的「Microdosys」計畫，便是透過程式碼、文字和想像力創作AI繪畫和AI動畫系列作品，讓大自然現實元素受到技術轉變，不受時間和空間限制，幻化成多彩變形圖案和舞蹈，不僅反映了意識流動，還能帶領人們超越感知極限，這一切表現是利用搭載Intel® Core™ i9-14900HX及NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU的技嘉AORUS 16X AKG AI Gaming Laptop頂級筆電做到的，如夢境般的新世界就在眼前鋪展開來。

有了AI，人類或許能摸擬上帝創造生態系，由台灣及香港組成的科技藝術團隊「超維度」，使用了搭載Intel Core i9-14900K的技嘉Z790 AORUS ELITE X WIFI7主機板，再加上NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER EAGLE OC 16G顯示卡的技嘉AI PC，創作出作品「生態池」；AI就像上帝之手，介入原有物種數據生成演算過程，誕生出數位虛擬幻想生物，新生命模仿既有的生物造型、樣態與運動，也在生態池這個虛擬世界悠遊直至死亡，以數位形式演繹生命的起滅，讓人們思考無論意識是否存在，當電力與算力足夠強大，生命將擁有想像不到的別樣命運。

每個人都能從混亂之中找到藝術，台灣新媒體藝術家魏廷宇創作的「混沌文法β」，是一個透過文字即時產生3D模型和聲響的作品，觀者可以隨心所欲輸入文字，產出結果將在畫面中隨意飄動與碰撞，成為音序器中的音符。藉由搭載Intel Core i9-14900K的技嘉Z790 AORUS PRO X主機板，再加上NVIDIA GeForce RTX™ 4090 GAMING OC 24G顯示卡的技嘉AI PC，就能探索超現實和詭譎情境，並從中像無限機器一樣學習勇敢面對混亂，創造出不同新視野。

現在最夯的文生圖AI人工智慧還能玩出什麼新花樣？國際團隊「初未來」授權與技嘉科技聯手合作的「VS AI街頭對戰」互動體驗裝置，結合復古機台讓人見識到懷舊遊戲的全新生命；以前是選擇特定角色對戰，但現在玩家可以發揮創意，以即時描述文字快速生成獨特圖像做為對戰道具，由AI評審來評選勝出者。簡單玩法的背後仰賴的是多工處理和即時巨量運算的穩定順暢，三台搭載Intel Core i7-14700的技嘉Z790 AORUS ELITE X WIFI7主機板，再加上AORUS GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER MASTER 16G顯示卡的技嘉AI PC，就是幕後大功臣，為玩家提供了更加無縫的遊戲體驗。

AI滲透人們的日常生活中，不論是遊戲、音樂、數位藝術與設計、內容設計、影像處理、程式開發、工作生產力等都能以AI加速成果，技嘉為了讓民眾更了解日常使用的筆電、主機，只要夠給力就能將AI運用得多有感，特別邀請獲得3次艾美獎提名的電影製作人Hugh Hou擔任策展人，展示最新沉浸式影片的一站式專業工作流程及生成式AI的多項應用；像是筆電鏡頭就能即時捕捉真人影像，實時視覺輸入生成人工智慧影像；數位繪圖畫布能根據輸入快速生成高解析度影像；輸入描述性文字就能將腦海中想像的圖像幻化成型。

Hugh Hou還以技嘉AI電腦展示8K VR影片創作的過程，因為主機、筆電加上顯卡的高規格，能夠順利使用Topaz Video AI提升影片畫質、透過Adobe Premiere Pro無縫即時預覽和編輯高解析度VR內容。而且沒有網路、意即無需透過雲端，就能在AI PC或AI手機使用相關應用，不僅更便利，還能處理機密文件、保障創意不外流，Hugh Hou認為像技嘉這樣擁有強大算力支援AI運算的主機，以及內建地端AI生成工具搭配其運算能力的筆電，能成為帶動產業發展的強大助力。

今年技嘉科技以獨家AI Nexus技術及與NVIDIA和Microsoft的深度合作，穩固AI PC市場的領導地位，像是推出多款筆電配備專用Copilot鍵，超前佈署將AI相關服務和技術融入現有平台，提供消費者軟硬體兼備的AI應用體驗，也試著透過展覽向大眾宣告，人們可以透過貼近生活的AI PC一次次突破想像，探索新未來。