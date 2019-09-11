快訊／iPad第七代來了！iPad OS搭配全尺寸「智慧型鍵盤」　螢幕變10.2吋

記者楊絡懸、邱倢芯／台北—舊金山連線報導

蘋果公司（Apple）秋季發表會於台灣時間11日凌晨1時在舊金山總部「賈伯斯劇院」登場，第七代iPad也終於來了！全新iPad運用iPad OS，整合所有的iPad App，全新iPad的螢幕為10.2吋，也是第一次搭載全尺寸智慧鍵盤，並且可以使用Apple Pencil，價格為329美元起（約新台幣1萬265元），教育價為299美元，預計9月30日率先於美國上市。

全新iPad擁有電腦的威力與能力，操作簡單且功能多樣，配備10.2吋更寬廣的Retina顯示器，可支援全尺寸聰穎鍵盤，還有iPadOS的新功能。A10 Fusion晶片的出色效能增添遊戲的流暢體驗，可以剪輯4K影片、運用大量繪圖處理的遊戲，也能體驗各式擴增實境 App。

iPad可以搭配具有藍牙功能的Xbox無線控制器、PlayStation DualShock 4控制器或MFi遊戲控制器配對，成為「極致」的隨身遊戲機。

iPad搭載800萬像素後置相機與FaceTime HD相機，拍完影片或照片之後，可以在iPad寬闊的螢幕上直接做剪輯，包括畫面效果、套用濾鏡、或是裁切、旋轉等。購買全新iPad，還隨附一年Apple TV+訂閱服務，10.2吋Retina顯示器和立體聲音響系統是最佳的觀影設備。

▲Apple發表全新iPad。（圖／翻攝自Apple YouTube）

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