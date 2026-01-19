　
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

社群使用習慣正在改變　Threads每日活躍用戶正式領先X

▲▼Threads,Meta,FaceBook,Instagram,IG。（圖／記者吳立言攝）

▲Threads每日活躍用戶正式領先X。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

近年社群平台競爭持續白熱化，最新數據顯示，Threads 在「行動裝置」上的使用頻率，已出現超越 X 的明顯趨勢，反映用戶日常社群使用習慣正逐步轉移。

根據市場研究機構 Similarweb 的統計資料，Threads 行動版（iOS 與 Android）的每日活躍用戶數，已在 2026 年初正式領先 X。

行動端使用量出現逆轉　與爭議事件關聯有限

Similarweb 數據顯示，截至 2026 年 1 月 7 日，Threads 在 iOS 與 Android 平台的每日活躍用戶數約為 1.415 億人；相較之下，X 在行動裝置的每日活躍用戶約為 1.25 億人。Threads 的成長趨勢已延續數月，並非短期波動。

報告指出，這波成長更像是長期累積的結果，而非單純受到近期 X 平台爭議影響。先前有使用者透過 X 內建 AI「Grok」製作未經同意的裸露影像，引發多地監管關注，也促使部分使用者尋找替代平台。在相關討論升溫期間，新興社群平台 Bluesky 也觀察到安裝量短期增加，顯示市場對多元社群選擇的需求仍在擴大。

Meta 生態系帶動成長　功能更新節奏加快

分析認為，Threads 行動端使用量提升，與 Meta 生態系的交叉導流有高度關聯。Threads 持續在 Facebook 與 Instagram 中曝光，加上積極經營創作者族群，成為重要助力。

過去一年，Threads 陸續推出興趣社群、進階內容篩選、私訊功能、長文貼文、限時內容等新功能，近期甚至傳出測試小遊戲，進一步提高使用黏著度。

Meta 曾於 2025 年 8 月公布，Threads 的每月活躍用戶已突破 4 億人；同年 10 月更新數據時，Threads 的每日活躍用戶數約為 1.5 億人，與 Similarweb 觀察結果相互呼應。

值得注意的是，Threads 目前仍以行動端為主。Similarweb 指出，X 在網頁端仍維持穩定流量，每日網頁造訪數約 1.45 億次；相較之下，Threads 網頁版的每日造訪量僅約 850 萬次，顯示兩者在使用情境上仍存在明顯差異。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

社群使用習慣正在改變　Threads每日活躍用戶正式領先X

