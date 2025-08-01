AI WAVE SHOW亮點直擊　探索AI前沿應用與未來性

▲直擊！AI WAVE SHOW 亮點廠商一次看。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影／記者姜國輝；剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

亞太區指標性AI展「AI WAVE SHOW」於7月31日至8月2日在台北世貿一館盛大登場，四大垂直領域與四大AI科技展區，完整呈現AI落地場景。近200家新創團隊與企業，展出超過300項產品，從生活到製造、從台灣到國際，探索AI在各個領域的實際應用與未來可能性。《ETtoday新聞雲》帶你直擊，亮點廠商一次看。

▲AI WAVE SHOW在台北世貿一館盛大登場。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

告別手動打字煩惱，台灣大哥大「AI聽寫大哥」最接地氣！中、英、台、客語混用都難不倒，語音辨識精準度達97%，真正聽得懂台灣人！不僅提供即時語音轉寫，還能針對特定行業的專用語言進行模型訓練，提供企業客製化語音識別服務，適合百工百業的落地應用。

▲▼台哥大企業服務資深產品經理王思婷強調「AI聽寫大哥」真正聽得懂台灣人。



台哥大企業服務資深產品經理王思婷強調：「『AI聽寫大哥』即時摘要與品質相較一般通用模型成效更好；像是金融、醫療及媒體產業，能夠協助做病理紀錄或新聞稿的產出，提升工作效率。」



▲▼「樺康智雲」展示AI助攻的餐飲零售新時代。

AI助攻也開啟餐飲新時代！「樺康智雲」一站式AI智慧餐飲解決方案主題館，從智慧服務、營運管理到食品安全與能源永續，全方位展示科技如何驅動餐飲業、零售業邁向智能永續化的未來。

▲樺康智雲總經理林建全。

樺康智雲總經理林建全指出：「AI不是只幫你單純做點餐，甚至環境的舒適度管理也用AI在做；另外零售業部分，我們有跟統一資訊合作，實際在超商領域導入AI智能節能的管理，幫助客戶做到節能永續的概念。」

▲▼「未來AI館」以「我用AI升級了！」為主題。

「未來AI館」以「我用AI升級了！」為主題，觀展民眾可親身體驗不同AI裝置帶來的能力BUFF。愛比科技Vurbo.ai即時語意摘要翻譯軟體，支援超過100種語言，猶如貼身口譯官，大幅提升跨國溝通效率。而佐臻MetaSpace ai平台智慧眼鏡則創造虛實融合新體驗。

▲愛比科技Vurbo.ai即時語意摘要翻譯軟體，猶如貼身口譯官。

佐臻副總經理鄭育鎔補充說道：「AR眼鏡是AI賦能工作者一個最好的穿戴式介面，MetaSpace ai就是因應這樣的發展趨勢，讓執行在雲端或地端的AI Agent，可以賦能前端戴著眼鏡的工作者，提高他的工作效率、降低可能發生的危險。」

▲▼佐臻MetaSpace AI+AR眼鏡創造虛實融合新體驗。

數發部數產署「高中生AI扎根系列活動」讓人一睹年輕世代從生活經驗發想，跨領域整合的創意實戰力。學生代表、三民家商資處科張驊軒表示：「感謝數發部還有教育部，讓我們有這麼好的機會接觸到AI。這次展出的作品主題是『勇者與魔豆的試煉』，使用ChatGPT和RPG Maker去製作遊戲，只要跟GPT說你想要的主題，例如60年代像素風格，店員或是學生需要什麼配件，就可以生成出來。」

▲▼AI高中生專題成果展 年輕世代秀實戰力。





今年也特別設立了5G專網AI應用館，匯聚電信與科技10家大廠，展示臺灣5G專網與AI結合的多元解方。AI WAVE SHOW 不僅是展現創新成果、前沿技術與概念的交流平台，更是全民參與AI未來，感受智慧生活的重要場域。



(此文為數位發展部數位產業署廣告)