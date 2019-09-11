台灣之星推登記抽獎　即可月租999元免費帶回iPhone 11

▲台灣之星公布iPhone 11系列手機資費方案。（圖／記者邱倢芯攝）

記者余弦妙／台北報導

新一代iPhone發表後，台灣之星隨即在今(11)日公布全新iPhone 11系列開賣優惠，即日起，到台灣之星官方網路／實體門市登記即可搶開賣優惠抽獎資格，每4人就抽1人可享申辦月租999元資費方案，綁約36個月，免費帶回iPhone 11(價值2萬4900元)。

台灣之星表示，新iPhone其餘機款也將以iPhone 11的折價金額進行折價，相當於用iPhone 7的專案價格帶走最新iPhone 11，完成登記後，門市將視到貨狀況通知到店申辦、網路門市登記將以簡訊通知線上申辦，門號開通7天後即享抽獎資格，9月27日(五)起天天開獎並以簡訊通知於7天內至門市領獎。

此外，首批消費者享手機保證開賣後7天內取貨，其餘依登記順序陸續出貨。沒有抽中的消費者仍可擁有台灣之星首創的「買貴退差價」最低購機保證。

台灣之星針對老客戶的部分，則是推出「年資愈高手機折扣愈多」，既有用戶續約月租999元(含)以上資費方案，綁約36個月，年資滿2年至4年，手機專案價直接減2000元、年資滿5年以上，手機專案價直接減5000元；並可同享前述「辦月租999元、iPhone 11不用錢」抽獎。

