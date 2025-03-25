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【廣編】技嘉2025 AI電競筆電正式上市　AI助理GiMATE智慧調校實現完美效能與散熱

▲▼技嘉,AI電競筆電,發表會。（圖／技嘉提供）

▲技嘉科技舉辦2025年新款AI電競筆電發表會。

圖、文／技嘉科技提供

技嘉科技3/25在台北寒舍艾美酒店舉辦2025年新款AI電競筆電發表會，產品全面搭載 NVIDIA® GeForce RTX™ 50 系列顯示晶片，為不同需求的使用者提供最佳選擇。全新陣容涵蓋 AORUS MASTER 18、16 及 ELITE 16 頂級旗艦電競筆電，具備極致效能與工藝設計，輕薄全能的 GIGABYTE AERO X16 AI 筆電，導入全新概念設計，以及專為輕度電競玩家打造的 GIGABYTE GAMING A16，提供完整產品線，滿足各類使用需求。

技嘉科技集團總經理林英宇表示：「技嘉一直致力於電競筆電開發及AI PC推廣，今年正式迎接生成式AI黃金時代，堅持以頂規的運算效能、品質堅實的關鍵零組件、先進技術顯示面板、高精密度產品製程，帶給消費者無可匹敵的專業AI生成式內容運算威力。今年首發推出的自製研發GiMATE AI助理，真正實踐了AI應用，讓使用者能享受來自AI時代所帶來的便利與無窮潛力且同時擁有絕對的隱私性與安全性。讓筆電不再只是工具，而是一位能夠理解你的智慧夥伴」。

技嘉2025年新款筆電將陸續上市，3/31前預購AORUS  MASTER筆電加贈GIGABYTE GS27U電競螢幕的活動，也如火如荼進行中，4月30日前購買並至活動網頁登錄加碼再送《MONSTER HUNTER WILDS》遊戲序號。

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