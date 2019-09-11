影／蘋果官網更新了！3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣　售價2萬4900元起

記者楊絡懸、邱倢芯／台北—舊金山連線報導

蘋果公司（Apple）推出3款新iPhone，分別是iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。台灣蘋果官網也確定9月13日晚上8時預購、9月20日在台開賣，上市售價較前代「便宜」，iPhone 11售價為2萬4900元起、iPhone 11 Pro售價3萬5900元起、iPhone 11 Pro Max售價3萬9900元起。

▲蘋果發表會發布iPhone11、iPhone11 Pro系列。（圖／翻攝自Apple YouTube）

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升級雙鏡頭、6.1吋iPhone 11手機擁有6種不同顏色，分別為黑、綠、黃、紫、紅、白。其中，紫色與綠色是歷代手機以來不曾見過的「薰衣草紫」與「蘋果綠」，增添了視覺效果，取代了iPhone XR曾推出的藍色與珊瑚色，並擁有蘋果最新一代的A13 Bionic仿生處理器，機背的主相機也升級為1200萬畫素的廣角鏡頭、與120度廣角及2倍光學變焦的全新超廣角鏡頭。

▲全新iPhone11。（圖／翻攝自Apple YouTube）

▲iPhone11 Pro系列。（圖／翻攝自Apple YouTube）

蘋果今年iPhone 11 Pro正式搭載「三鏡頭」，分別搭載1200萬畫素標準鏡頭、1200萬畫素長焦距鏡頭、1200萬畫素的超廣角鏡頭，實現4倍光學變焦。「自拍鏡頭」也從700萬畫素升級至1200萬畫素。

iPhone 11 Pro螢幕也升級，全新 Super Retina XDR 超視網膜螢幕，最高亮度1200 nit，對比度為200萬比1，螢幕耗能比前代少15%。iPhone 11 Pro搭載5.8吋OLED螢幕、iPhone 11 Pro Max為6.5吋OLED螢幕。值得一提的是，iPhone 11 Pro搭載最新、也是全世界最強的A13晶片，性能比A12晶片強20%，而且更加省電，GPU圖像運算節省40%。

iPhone 11 Pro系列將於9月13日開始預購，預計9月20日正式上市，顏色為4色，分別是金色、太空灰色、銀色，以及全新的「夜幕綠色」。另外，iPhone 11 Pro將會附贈18W快速充電器，正式揮別以往的5W「豆腐頭」充電器。

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