快訊／iPhone 11 Pro確定搭載「三鏡頭+大正方形」！新色夜幕綠、超視網膜XDR

記者楊絡懸、邱倢芯／台北—舊金山連線報導

蘋果公司（Apple）秋季發表會於台灣時間11日凌晨1時在舊金山總部「賈伯斯劇院」舉行，外界矚目的iPhone 11 Pro終於登場，外型確定是「三鏡頭+大正方形」，其中，iPhone 11 Pro螢幕5.8吋、iPhone Pro Max螢幕6.5吋，顏色新增「夜幕綠」（midnight green），螢幕搭載超視網膜XDR顯示OLED螢幕。iPhone Pro為999美元（約新台幣3萬1168元），iPhone Pro Max為1099美元（約新台幣3萬4288元），預計9月20日開始出貨。

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蘋果今年iPhone 11 Pro正式搭載「三鏡頭」，分別搭載1200萬畫素標準鏡頭、1200萬畫素長焦距鏡頭、1200萬畫素的超廣角鏡頭，實現4倍光學變焦。「自拍鏡頭」也從700萬畫素升級至1200萬畫素。

iPhone 11 Pro螢幕也升級，全新 Super Retina XDR 超視網膜螢幕，最高亮度1200 nit，對比度為200萬比1，螢幕耗能比前代少15%。iPhone 11 Pro搭載5.8吋OLED螢幕、iPhone 11 Pro Max為6.5吋OLED螢幕。值得一提的是，iPhone 11 Pro搭載最新、也是全世界最強的A13晶片，性能比A12晶片強20%，而且更加省電，GPU圖像運算節省40%。

iPhone 11 Pro系列將於9月13日開始預購，預計9月20日正式上市，顏色為4色，分別是金色、太空灰色、銀色，以及全新的「夜幕綠色」。另外，iPhone 11 Pro將會附贈18W快速充電器，正式揮別以往的5W「豆腐頭」充電器。

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