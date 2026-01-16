　
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

送修換電池卻大升級？網友2018款MacBook Pro意外換回M4頂配新機

▲▼ Macair,Macbook,M4,蘋果 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲Macbook Air。（示意圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

一名國外消費者近日分享一段罕見的蘋果維修經歷，原本只是替 2018 款 MacBook Pro 更換電池，最後卻「意外」拿回一台頂規 M4 Max MacBook Pro，相關貼文曝光後迅速引發熱烈討論。

根據該名用戶說法，他所使用的 2018 年款 15 吋 MacBook Pro，在長時間使用後電池健康度下降至約 80%，因此前往蘋果直營門市尋求更換電池服務。門市人員報價 45 英鎊（約新台幣 1,900 元），但表示現場暫無電池庫存，需等待約一周時間才能完成維修。

From “battery service recommended” to a zero-cost M4 MacBook Pro: wild Apple Store experience
byu/otto-mate inmacbookpro

維修過程疑似出狀況　原機無法挽救

在送修後的等待期間，門市曾聯繫用戶通知電池到貨，但隨後又再次致電說明，該台筆電在維修過程中發生嚴重故障。即便更換多組零件，仍無法讓機器恢復正常運作，因此判定原機無法修復。

「同級替代」說法　實際卻是旗艦新機

門市最終向用戶表示，將提供一台「規格與原本機型相近」的替代電腦作為處理方式。不過在實際取機時，用戶才發現，拿到手的竟是一台 16 吋 M4 Max MacBook Pro。依照市價推算，該機型售價約 3,249 英鎊（約新台幣 140,000 元），推測可能是 16 核心 CPU、40 核心 GPU，並搭載 48GB 記憶體與 2TB SSD 的頂級配置。

社群熱議補償機制　並非首例

這起案例在 Reddit 上引發大量討論，不少網友認為，若設備在官方維修過程中遭到不可逆損壞，蘋果內部流程可能會以新機作為補償方案。事實上，過去也曾有用戶分享，舊款 MacBook Pro 因無法更換電池，最終獲得更新世代機型替代的經驗。

這類「送修變升級」的情況仍屬少數個案，並非一般維修可預期的結果。不過事件曝光後，也讓外界再次關注蘋果在售後維修與補償處理上的彈性作法。

每日新聞精選

01/14 全台詐欺最新數據

479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

