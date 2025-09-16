iOS 26 更新完LINE偷看密技失效了！網友崩潰：真的超方便

▲蘋果在台灣時間16日推送了iOS 26正式版更新。（圖／蘋果官網）



記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果公司於9月15日起正式推出iOS 26作業系統，適用於iPhone 11以上機型，號稱是蘋果史上最大規模的系統更新。新系統主打「Liquid Glass（液態玻璃）」介面設計，透過模擬光線折射效果，讓手機畫面更具質感，視覺體驗大幅提升，吸引眾多果粉搶先更新體驗。然而，更新後不少台灣用戶發現，過去常用的LINE「偷看訊息」密技疑似失效，引發網友熱烈討論。

據悉，iOS 26的「液態玻璃」設計能根據環境光線動態調整，讓用戶更專注於內容本身，深受好評。然而，部分用戶在更新後表示，過去透過下拉狀態列通知欄、快速預覽LINE訊息而不觸發「已讀」的功能，似乎在iOS 26中無法正常使用。一名網友在PTT發文求助：「更新後，LINE下拉偷看訊息的功能好像沒了，大家有沒有遇到同樣問題？」貼文立刻引發廣大迴響

過去，iPhone用戶可透過下拉通知欄，點擊未讀的LINE聊天室，快速瀏覽訊息內容，甚至能儲存照片，卻不會顯示「已讀」，這項功能被許多網友視為「職場生存神器」。對此有用戶表示：「以前下拉可以一口氣看完整串對話，真的超方便，現在沒了真的崩潰」、「真的假的！？」、「下拉被取消完全不想升級」、「更新前一刻踩剎車」。

甚至有不少不知道這個撇步的網友表示，「下拉好猛，發現新世界」、「原來還有這招」、「長知識」、「這招太猛了吧發現新世界」、「現在才知道...有這秘技」。

不過，也有網友指出，iOS 26仍保留按壓LINE對話框預覽部分訊息的功能，但操作範圍縮小許多，僅能下拉「一點點」，使用體驗大不如前。

針對這波討論，蘋果尚未對此問題做出官方回應，未來是否會透過更新修復或調整，仍待後續觀察。

