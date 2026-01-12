motorola閃電推3新機　主打價格戰5.99mm纖薄edge 70 1.7萬有找

記者蘇晟彥／台北報導

Motorola 12日宣布在台推出 motorola edge 70 新機，以4,800mAh 大電量矽碳電池、實現5.99mm和159公克的極致輕薄機身，並延續 edge 系列PANTONE及MIL-STD-810認證的美型軍規特色，價格從16,990元起，提供PANTONE Gadget Grey（灰）與 PANTONE Lily Pad（織綠）兩色；此外，記者會上同步公開moto g57、moto g86 Power兩款新機，搭載 AI 智慧功能及 PANTONE 合作認證機身顏色，價格分別為5,990元、9,990元。

▼Motorola推出edge 70 等三款新機，用價格進攻市場。（圖／記者蘇晟彥攝）



motorola edge 70 最佳體驗 4800mAh 矽碳電池實現 5.99mm 纖薄機身與 159 公克輕盈手感

motorola edge 70 以工程實力打造極致輕薄，其背後核心靈魂來自於矽碳電池技術，利用矽碳負極材料的高能量密度特性，讓 motorola edge 70 能在手機重量減少 20%、展現輕薄的同時，擁有能夠連續播放影片長達 29 小時的 4,800mAh 大電量。這項技術性的突破，造就了 motorola edge 70以 5.99mm 的薄度與159g的羽量級機型，打破「大電量必厚重」的物理定律；也在維持輕薄手感的同時，仍具備 68W TurboPower 極速快充與 15W 無線充電功能。

motorola edge 70 搭載Qualcomm® Snapdragon® 7 Gen 4、6.7 吋 Extreme AMOLED 螢幕、具備 120Hz 更新率與高達4,500 nits 的峰值亮度，即使在強光下依然清晰亮麗。機身顏色延續與 PANTONE 深度合作，推出「織綠 Lily Pad」與「灰 Gadget Grey」兩種色款，結合織品質感背蓋，不僅呈現細膩的紡織紋理，更具備防滑、抗指紋且易清潔的實用性。motorola edge 70 延續 edge 系列強悍機身特點，通過 MIL-STD 810H 軍規測試，並擁有 IP68 與 IP69 防塵防水防沖壓等級，搭配康寧大猩猩玻璃 7i 與航空級鋁合金邊框，抗摔性能較前代提升 3 倍。影像系統則由 5,000 萬畫素OIS 主鏡頭、5,000 萬畫素超廣角微距鏡頭及 5,000 萬畫素前置廣角鏡頭組成，並全面整合moto ai 影像增強技術，讓使用者在任何場景都能拍出旗艦級影像。

實用生活助手同步亮相：moto g57 AI 入門體驗與 moto g86 Power 超長效續航

同步登場的 g 系列新機同樣誠意十足，moto g57 專為大眾市場打造，搭載 6.72吋 LCD、120Hz 實用大螢幕與 Qualcomm® Snapdragon® 6s Gen 4處理器，並領先同級產品導入 Circle to Search with Google 以及 Google Gemini 等 AI 應用，讓搜尋與日常互動更智慧。5,000 萬畫素主鏡頭採用Sony LYTIA 600 感光元件，搭配 5,200mAh 電量，是追求高性價比與 AI 科技兼備的首選。

續航霸主 moto g86 Power 則鎖定高電量需求的族群，內建 6,720mAh 超大電量電池，搭配MediaTek Dimensity 7300 處理器，不僅效能穩定，更具備與旗艦同等級的 IP68 與 IP69 防水防護，讓高續航與強悍耐用度完美兼具。

motorola edge 70 售價 $16,990，共推出 PANTONE Gadget Grey（灰）與 PANTONE Lily Pad（織綠）兩色；moto g57 售價 $5,990，共推 PANTONE Corsair（海藍）、PANTONE Regatta（帆船藍）兩色，可於全台台灣大哥大指定門市賞機；moto g86 Power 售價 $9,990，共推出 PANTONE Spellbound（魅藍）、PANTONE Cosmic Sky（天藍），即日起可至全台傑昇通信門市感受性價比威力。