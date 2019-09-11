五大電信商預購iPhone 11方案出爐　台灣大即日起開放預約

▲蘋果發表會七大訊息速覽：iPhone 11系列與Apple Watch 5亮相！。（圖／記者洪聖壹攝）

記者余弦妙／台北報導

蘋果秋季發表會今（11）日公布了3款iPhone11系列手機，台灣列入第一波開賣地區，5大電信業者也立刻推出預購預約方案，提供果粉搶先登記，甚至還祭出3000元購物金獎勵。9月20日，各家電信商正式開賣iPhone11系列手機，果粉們再過9天就可以拿到最新款Apple手機。

台灣大哥大宣布，即日起，開放全台myfone門市預約登記。台灣大網路門市、myfone購物也將於9月13日晚間8時開放iPhone 11系列限量預購。另外台灣大也特別邀請去年10月底前申辦「新代代迎新」的用戶「回娘家」提前升級續約，將可享有優先配貨，iPhone 11系列新機最高可折15,000元。

此外，台灣大網路門市將於9月13日晚間8時開始限量預購，預購手機且之後成功申辦月租999型（含）以上專案的消費者，前500名可獲贈myfone購物3,000元電子禮券，還有機會帶走AirPods。

最先公布預購方案的遠傳電信表示，網路門市已於今(11)日上午11點開放最新iPhone的線上預約登記，另外消費者也可透過行動客服App線上登記。此外，這次也特別推出網路門市加碼限定，凡於網路門市登記並申辦成功者，即可獲得原廠配件購物金3000元，還有機會將Apple Watch S4帶回家。

而中華電信則是宣布9月12日開放iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max網路預約，活動自9月12日15點起至9月19日23點59分59秒止，數量有限，額滿為止。搶先登記，請洽中華電信官網。

台灣之星方面，動作更快，今天凌晨3時起，已經零時差開放消費者預留資料，凡至台灣之星官方網站活動網頁留下基本資料(姓名/聯絡電話)，及之後想購買的iPhone型號(機款/容量/顏色)，不限台灣之星用戶、也不需先繳付任何費用，就可即時收到新iPhone第一手資訊。

亞太電信則表示「目前是不會開放預約登記，直接歸出預購手機0元帶回家的優惠，現在只要月付999元，就能將iPhone 11免費帶回家，iPhone 11 Pro系列也只要9999元，限量30名。

另外，蘋果經銷商STUDIO A也立即推出相關優惠方案，今（11）日起可在STUDIO A 官網購買「Apple秋季特別禮券」，如果購買萬元禮券，可額外獲得等值5%紅利回饋；並且在今晚8點開放iPhone11系列新機預購，搶攻果粉商機。