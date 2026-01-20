Chrome iOS版將支援匯入Safari瀏覽資料　轉換瀏覽器更方便

▲Chrome iOS版將支援匯入Safari瀏覽資料。（圖／記者吳立言製）



記者吳立言／綜合報導

為了降低使用者從 Safari 轉換瀏覽器的成本，Google 正準備替 iOS 版 Google Chrome 新增「Safari 匯入」功能，讓使用者可將 Safari 內的瀏覽紀錄、密碼與書籤轉移至 Chrome，改善過往需要手動重建資料的不便。

根據科技網站 MacObserver 報導，這項功能目前已在 Chrome 145 測試版中開放，預期將隨後推送至正式版本。

由於 Apple 在 iOS 系統中對瀏覽資料與隱私存取設有嚴格限制，Chrome 無法直接讀取 Safari 內容，因此整個流程需透過「先匯出、再匯入」的方式完成。

※Safari 資料匯出步驟（iOS）

開啟 iOS 系統設定

滑動並點選 Safari

找到並點擊 「匯出瀏覽資料」

系統會自動產生一個 ZIP 壓縮檔

將該檔案儲存至 iCloud 雲碟 → 下載項目 資料夾

※Chrome 匯入資料步驟

開啟 Chrome（iOS 版）

進入 設定

點選 「匯入 Safari 資料」

選取剛剛儲存在 iCloud 的 ZIP 檔案

Chrome 會先顯示「資料摘要」，列出即將匯入的：書籤、瀏覽紀錄、儲存的密碼

確認內容無誤後，點擊 「匯入」 完成轉移

隱私與安全提醒

匯入完成後，Chrome 會主動提醒使用者，該 ZIP 檔案內含個人敏感資訊，建議立即刪除檔案，以降低資料外洩與隱私風險。

目前此功能已在 Chrome 145 測試版中提供，正式版預計將於近期釋出，屆時所有 iOS 使用者都能使用。