3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三大電信iPhone 17資費方案一次看！三大電信花式送好康互吸買氣

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果iPhone 17系列受到熱烈歡迎，台灣三大電信也公佈資費方案，中華電、遠傳都選在1,799月租、綁約48個月，才能0元免費帶走，而台灣大則將資費降低，1,399元就能帶走同等空機，儘管資費方案相對高昂，但三間都卯足全力贈送相關好康，中華電祭出舊換新最高折5,000再送Apple購物金；台灣大則祭出14+1項優惠、舊換新最高折5,000；遠傳則祭出期間購機可享有「不出門排隊優先拿到iPhone17系列」，使用遠傳 friDay 聯名卡購買新機，最高可再享8% 回饋。

蘋果,Apple,iPhone 17,果粉（圖／Apple提供）

中華電信月租1799iPhone 17 256G 0元帶走！指定方案加贈Apple購物金　舊換新加碼再加碼
中華電信 11 日宣布iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max新機購機優惠資費。精采5G月繳1,399元，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，搭配購機方案(36個月)，iPhone 17 Pro Max （256GB）專案價26,300元、iPhone 17 Pro (256GB) 21,300元入手、iPhone Air(256GB)專案價18,300元、iPhone 17(256GB) 11,300元帶回家。客戶搭配指定資費方案，頂規旗艦iPhone 17 Pro (256GB)，即可0元入手。全新Apple Watch購機資費同步出爐，申辦指定資費，Apple Watch Series 11只要0元起。此外，9月19日上午8點起，中華電信於全台指定服務據點及網路門市同步銷售iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max及Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3，一次滿足果粉擁有iPhone新機與新錶的需求。

購機資費優惠詳參：https://pdpn.cht.com.tw/apple/iphone2025/Reroute.html

iPhone 17全系列與iPhone Air搭配精采5G與精采FUN生活享多元購機優惠
中華電信提供iPhone 17全系列新機與iPhone Air多元購機方案優惠，申辦精采5G月繳1,399元以上，即贈Apple購物金2,000元，舊機換新機加碼折2,000元、VIP最高折5,000元；選擇「精采FUN生活」方案，申辦精采5G 1,399元60個月租期，iPhone 17 (256GB)搭配AirPods 4主動式降噪款等雙重好禮只要0元，另提供iPhone 17全機型/iPhone Air 的超值52折加購Panasonic 55型4K顯示器、Apple iPad 11.0 Wi-Fi 128GB優惠，限時最高贈Hami Point 1,000點。另，客戶綁定App Store行動帳單代付服務，消費最高加贈Hami Point 150點；中國信託All Me卡與中華電信聯名卡卡友，購機可享最高3%回饋，消費滿額再贈Hami Point 250點。此外，客戶首次申請eSIM、或於中華電信購機，每門號可享一次300元設定費免收。

▲▼

台灣大月付最低！1,399綁約48個月iPhone 17 (256G) 即可0元入手　祭最狂14+1優惠
台灣大哥大今(11)日公布iPhone 17系列資費方案，申辦月租1,399元，搭配老客戶/VIP優惠， iPhone 17 (256G) 即可0元入手。此外，喜愛智慧手錶的用戶，搭配月租999元5G專案，綁約24個月，即可0 元入手Apple Watch SE 3。台灣大VIP用戶購機專案價最高折5,000元，限時升級「我的VIP」，月租費升轉續約還可獲最高1,500元mo幣回饋，舊換新最高折抵35,500元。若是搭配5G指定專案，5年以上老客戶購機享萬元免預繳。

申辦新機搭配5G指定專案，最高享14+1項加值服務，涵蓋AI、影音娛樂、資安等多元類型。當中14項為台灣大獨家優惠，包括Apple One及Perplexity Pro等；其中2項更為iPhone 17用戶限定擁有，分別為App Store折抵金800元，以及「Netflix + HBO Max」限時優惠月付399元(原價600元)。此外，再加贈1項KKBOX 3個月免費體驗。若是申辦5G 1,599元以上指定資費專案，還有機會參加「AI女神」李珠珢見面會。

除14+1項加值服務，用戶於實體門市申辦iPhone 17系列指定專案，老客戶升轉最高贈1,500元mo幣；若於myfone網路門市申辦，最高送6,800元以上mo幣與電子禮券，申辦5G指定方案還可獲得Taiwan Duck限量版公仔，更有機會抽中iPad Air M3。另外提供iPhone 17 購機加購優惠，AirPods 現折 500 元、Apple Watch 折抵最高1,000元，多款配件限時優惠價，並攜手犀牛盾推「手機殼回收方案」，購機同時也能響應永續。另可申辦「新復原者預繳保險專案」，最高享 1,500元帳單回饋，並加贈一年個人資安保障；全機包膜再享9折優惠，兼顧防護與時尚。

申辦5G 1,599元以上指定資費專案 即有機會參加「AI女神」李珠珢見面會
 除享台灣大獨家提供的14+1項獨家加值優惠，年度代言人「AI女神」李珠珢，將於11月29日在台北舉辦限量350席的《大可同樂 李珠珢粉絲見面會》。即日起至10月31日，凡申辦台灣大5G月租1,899元(含)以上指定專案，並於11月2日前至官網完成登錄，即可免抽獎直接獲得入場資格，成為200位幸運參與者之一，名額採「先登錄先保留」原則，額滿即止；申辦1,599元指定專案的用戶，則可獲得限量150個名額之抽獎資格，並由台灣大於官網公布中獎名單。

14+1項優惠 申辦iPhone 17獨享App Store折抵金800元、「Netflix+HBO Max」每月399元
申辦iPhone 17系列或Apple Watch S11/SE 3/Ultra 3，搭配台灣大5G指定資費，最高可享14+1項加值服務。其中14項為台灣大獨家，包括Apple One免費體驗2個月、Apple Music 買一送二、全球最佳AI解惑引擎 Perplexity Pro 一年免費、Speak AI Premium Plus 87 折起並獨家享 33 天試用、YouTube Premium最長4個月免費體驗、MyVideo及天下數位全閱讀免費 3 個月、「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲服務1個月鈦金方案免費、反詐戰警進階方案免費6個月、WeMo PASS與USPACE各3個月免費體驗，並提供「好速加掛」專案1Gbps 指定資費 43 折優惠等。凡申辦iPhone 17再獨享2項專屬禮遇，包括App Store折抵金最高800 元，以及「Netflix + HBO Max」影音雙享方案限時優惠價每月399元起(原價600元)。另再加贈1項KKBOX 3個月免費體驗，合計15項，全面滿足用戶多元需求。

▲▼

遠傳電信月付1799 iPhone 17 0元帶走！首度祭「不出門排隊免費優先拿iPhone」
遠傳網路門市開放預購時間，自9 月 12 日晚間 8 點至9月14日晚間11點59分止，消費者完成新申辦、攜碼或續約 iPhone Air、iPhone 17 系列任一機款，就可以免出門免排隊優先拿到最新iPhone，再享有最高 2,500元的預購回饋，包括：Solide Cube 10000mAh 迷你行動電源（市價 1,090元）以及悠遊付滿額回饋 1,500元（限量回饋，先搶先贏）。此外，使用遠傳 friDay 聯名卡購買新機，最高可再享8% 回饋，VIP 續約客戶最高再折 5,000元，輕鬆入手 iPhone 17、iPhone Air 超划算。

預購期間申辦指定 5G 資費方案，不僅能搶先擁有最新 iPhone，還可享多重加值好禮，包括遠傳friDay 影音暢看 2 個月免費，隨時追劇看片、Spotify Premium 首訂 3 個月免費，高品質音樂無廣告干擾、防駭心守護 3 個月免費，上網更安心。遠傳整合購機、影音、音樂、資安多重服務，打造果粉專屬的一站式數位生活體驗。

friDay 購物預購空機享雙重好康 限量享最高5,200元回饋
今年遠傳攜friDay 購物，線上空機預購時間與Apple官網同步於 9 月 12 日晚間 8 點至9月19日早上7點59分止，同時祭出雙重好康：好康一「快速通關優先取貨」服務，遠傳用戶只需打開「遠傳心生活 App」，進入「新機到」專區，使用 3 遠傳幣於「兌換超值券」區領取序號，再憑序號至 friDay 購物的遠傳 iPhone 17 空機專區購買，並於結帳時輸入序號，即可享有優先出貨服務，搶先拿到 iPhone 17。好康二: 「悠遊付x friDay聯名卡買iPhone17最高回饋5200」，預購期間使用悠遊付並綁定friDay 聯名卡購買iPhone 17，滿3萬即可回饋最高5200元，預購名額僅有400名，欲購從速。

遠傳iPhone 17系列新機預約登記網址 ： https://fetnet.tw/jVgjoh0RWG

▲▼

09/10 全台詐欺最新數據

530 3 4240 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

部落客曝雪坊優格行銷策略　訝異「我團了2年竟跟四叉貓重疊」
三大電信iPhone 17資費出爐！方案一次看
「台灣臀后」曾找親姊姊下海　僅1家人知道她在拍片
日本買iPhone 17超划算！網友看價格愣：飛了啦
休旅車雪隧暢行封閉車道！網怒批「好瞎」

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

iPhone17

