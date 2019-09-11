蘋果擴大AppleCare+保固服務！AirPods和Beats也納入　保費千元有找、可保障2年

▲蘋果推出針對AirPods和部份Beats系列耳機的產品保險AppleCare +。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者趙正瑋／綜合報導

就在iPhone新機發表之際，蘋果（Apple）悄悄擴大AppleCare +服務範圍，把AirPods和部份Beats系列耳機納入，甚至連電池和充電線也可保。費用方面，兩年僅需29美元（約新台幣912元），消費者在過去60天內購買AirPods和符合條件的Beats系列耳機也可納入投保範圍。

自3月份AppleCare+正式進入台灣以來，可以投保的產品涵蓋iPhone、iPod、iPad、Apple Watch 等消費性電子裝置，今日把AirPods和部份Beats系列耳機也納入產品保險AppleCare +。

蘋果官網指出，AirPods和符合條件的Beats系列耳機皆享1年硬體維修服務，以及90天免費支援。AppleCare +保險期限延長至自購買日起兩年，最多可增加兩件意外損壞保險，每項保險費用皆為29美元（新台幣912元），而且可獲得優先詢問蘋果技術專家的權利。

此外，官網中也提到除了新增耳機產品納保外，電池和充電線也在AppleCare +保險範圍內。

據《9to5Mac》報導，消費者在過去60天內購買AirPods和符合條件的Beats系列耳機也可納入投保範圍，AirPods維修與更換成本達69美元（新台幣2171元），相對來說，29美元（新台幣912元）相當划算，不過，AppleCare +的耳機保險項目中沒有包括遭竊和遺失。

蘋果官網列舉符合AppleCare +保險範圍的產品有：AirPods、Beats EP、Beats Pro、Beats Solo3 Wireless、Beats Studio3 Wireless、BeatsX、Powerbeats Pro、Powerbeats3 Wireless。