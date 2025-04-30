從創作女神變身AI生活玩家！陳華新代言讚「這台筆電也太懂創作者」

▲校園人氣女王陳華成為全新GIGABYTE AERO AI筆電代言人。（圖／技嘉提供，下同）

科技中心／綜合報導

從一首《想和你看五月的晚霞》唱進無數學生的心中，陳華以校園人氣女王之姿備受矚目，這回人氣女聲陳華不只用歌聲療癒人心，更化身科技新女力代言人，與技嘉GIGABYTE合作，成為全新GIGABYTE AERO AI筆電代言人，陳華分享「我一直想帶給大家不同面向的自己，不斷挑戰新的角色，但創作這件事一直是我最堅持的，GIGABYTE AERO X16輕薄的設計和強大的效能，讓我不管在哪裡，都能隨時記錄生活、捕捉靈感。」而這次，她在廣告片中一人分飾多角，詮釋創作者的日常百變樣貌，一會兒是靈感噴發的音樂人，一會兒是文思泉湧的文字工作者，甚至也能自在切換成追劇少女或電競玩家，全場搭檔的就是同樣身懷多功能的AI筆電GIGABYTE AERO X16。

技嘉科技表示，陳華一路從創作歌手走到影視圈，敢突破、玩角色，不設限的態度，和GIGABYTE AERO系列筆電強調的全能多工不謀而合，這次合作不只是找來代言人，更是讓GIGABYTE AERO X16變身創作神器，陪著陳華穿梭在音樂、拍片、生活日常中，實現「潮玩無界」的行動新生活，也讓大家看到筆電不只能辦公，還能變身創作、娛樂、靈感捕手，全場景都能駕馭。

▲GIGABYTE AERO X16讓陳華在創作路上更給力成為不可或缺的強大夥伴！

讓陳華一眼愛上的GIGABYTE AERO X16，是以電競、創作與多工工作者的角度打造，可說是兼顏值與實力於一身的AI全能筆電，搭載全新AMD Ryzen™ AI 300系列處理器與 NVIDIA® GeForce RTX™ 50系列顯示卡，平常要剪輯影片，或是工作需要AI生成應用都流暢不卡，還能同時享受165Hz更新率與100% sRGB廣色域帶來的沉浸感受，貼心的16吋螢幕設計成92%超高螢幕佔比，大螢幕用來玩遊戲依舊得心應手，外觀則以幻月白配色結合噴砂與金屬調色工藝，再融入NIL薄膜推疊技術，呈現出如精品般的漸層金屬質感，讓筆電不只是工作工具，更是品味的展現。

AERO X16機身超薄，只有16.75mm，拿在手上輕巧不費力，放在背包裡也不佔空間，隨身帶著在咖啡廳創作、搭車時順便處理簡報，或在圖書館寫企劃，都能輕鬆應對，螢幕通過德國TÜV萊因護眼與Pantone®色準雙認證，長時間盯螢幕也不易疲勞，對需要精準調色的創作者更是一大福音，搭配符合人體工學的黃金曲線鍵盤與長達12小時的續航力，從白天工作到夜晚追劇都能一機搞定，此外，內建技嘉獨家GiMATE AI Agent智能助理，透過AI Voice降噪功能及智能語音識別技術與AI Privacy智慧隱私保護，在外開會、居家辦公，甚至共用空間，都能保有高品質與隱私防護，讓行動生活更自由無拘。

▲只有16.75mm的AERO X16拿在手上輕巧不費力，機身超薄放在背包裡也不佔空間。

AI已經融入日常生活，技嘉獨家打造的GiMATE AI Agent智能助理，成為新世代筆電使用者不可或缺的智慧夥伴，這款內建大型語言模型（LLM）的智慧系統，能依照使用情境自動調整效能與電量平衡，無論是追劇、剪片還是打遊戲，都能精準調整成最穩定的表現，GiMATE更進一步結合散熱管理、音效優化與AI降噪功能，讓每一次使用都安靜、清晰又高效，對於需要高度創作力的使用者來說，GiMATE Creator支援最新 AI 影像生成技術，並可透過 GiMATE 平台下載 AI 軟體，能幫創作者即刻生成靈感素材，一機在手多工不愁。

▲技嘉獨家打造的GiMATE AI Agent智能助理，成為新世代筆電不可或缺的智慧夥伴。

2025年5月12月至2025年6月30日止，購買GIGABYTE AERO X16系列（搭載RTX 5070機種）筆電，隨貨附贈Logitech 羅技M240無線靜音藍牙滑鼠乙支，數量有限，送完為止。