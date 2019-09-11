影／ iPhone現有機種大降價！　iPhone 8 大砍5600元、iPhone XR便宜5400元

記者李錦奇／綜合報導

隨著iPhone新機問世，蘋果也立刻宣布，現有iPhone機種降價5400元～5600元不等。其中，原價2萬6900元起跳的iPhone XR，應聲下殺至2萬1500元起；原價2萬5500元的iPhone 8 Plus 64GB，降價至1萬9900元起，兩萬元有找。

▲Apple發表會一如預期，推出了iPhone11與iPhone11 Pro等新手機。（圖／翻攝 Apple YouTube）

另外，原價2萬1500元起跳的iPhone 8 ，降價5600元，64GB版本的新機售價殺至1萬5900元起。但原本的256GB版本並未出現在官網，反而改推出了128 GB版本，售價為1萬7900元，似乎是要吸引預算比較少的果粉選購。

不過，蘋果官網也公布，每位顧客只能購買 2 部 iPhone 8 128GB 裝置；或 2 部 iPhone 8 Plus 128GB 裝置；或 1 部 iPhone 8 128GB 裝置與 1 部 iPhone 8 Plus 128GB 裝置。

以下是iPhone現有機種原本售價，與降價後的新售價對比。（點圖可放大）

▲2019蘋果發表會場在賈伯斯劇院舉行，場外聚集了全球媒體，等著進場一睹蘋果新機。（圖／記者邱倢芯攝）