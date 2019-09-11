iPhone 11 Pro最搶手！遠傳開放預約首日 預約Pro機占66％...夜幕綠色指名率逾五成

▲遠傳電信指出iPhone11 Pro 預約占比6成，夜幕綠色人氣最高。（圖／記者洪聖壹攝）

記者余弦妙／台北報導

蘋果今（11）日發表最新iPhone系列手機，遠傳電信馬上在早上11點開放線上預約iPhone 11，結果活動一開始，10分鐘內預約瀏覽人次立刻衝破上萬人，截至下午2點的統計，iPhone 11 Pro的預約占比高達66%，其中iPhone 11 Pro夜幕綠色不僅討論度最高，同時也是最受預約用戶青睞的，獲得5成以上預約用戶選定，其次為金色約3成。

遠傳電信表示，預約活動截至下午2點的統計，iPhone 11 Pro的預約占比高達66%，容量則以256GB為最多用戶選用，占預約量接近65%，顯示今年的新iPhone，果粉的購機意願不減，尤其大螢幕、大容量的實用需求，更合果粉的胃口。

▲蘋果發表會七大訊息速覽：iPhone 11系列與Apple Watch 5亮相！。（圖／記者洪聖壹攝）

另外，遠傳電信也觀察到，全新iPhone 11 Pro夜幕綠色席捲超高人氣，不僅討論度最高，同時也是最受預約用戶青睞的，獲得5成以上預約用戶選定，其次為金色約3成；iPhone 11因價格親民，不少果粉搶著登記綠色和紫色兩款新色，容量以128GB最多。

此外，遠傳特別推出的網路門市加碼限定，提供果粉不用出門即可擁有最新iPhone，於網路門市登記並申辦成功者，即可獲得原廠配件購物金3000元，還可再抽Apple Watch S4免費帶回家。

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