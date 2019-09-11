快訊／iPhone 11來了！「大正方形+雙鏡頭」6.1吋LCD螢幕　全新6色曝光

記者楊絡懸、邱倢芯／台北—舊金山連線報導

蘋果公司（Apple）秋季發表會於台灣時間11日凌晨1時在舊金山總部「賈伯斯劇院」舉行，外界矚目的iPhone 11登場，確定是「兩鏡頭+正方形」配置，以平價旗艦定位6.1吋LCD版iPhone新機，是iPhone XR繼任接班機款。

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iPhone 11一登場就受各界矚目，尤其是機身擁有6種不同的配色，包括黑色、綠色、黃色、紫色、紅色(PRODUCT)RED、白色。其中，紫色與綠色是歷代手機以來不曾見過的「薰衣草紫」與「蘋果綠」，增添了視覺效果，取代了iPhone XR曾推出的藍色與珊瑚色。

iPhone 11升級雙鏡頭，擁有1200萬畫素的廣角鏡頭、120度廣角及2倍光學變焦的全新超廣角鏡頭，拍出來的照片非常寬廣，可以看到更多風景內容，甚至可以調整自己需要的畫面。A13 Bionic全新仿生處理器是全世界最快的手機晶片，價格為699美元起（約新台幣2萬1808元）。

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