批評別人不會讓自己更好！林飛帆嗆柯文哲：格調比較低的韓國瑜

▲柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨立委段宜康昨在臉書上表示，「柯文哲是比較會考試的韓國瑜」。柯文哲6日被問及此事時，竟脫口「那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」，引發現場記者一陣譁然，也遭外界批評失言。對此，民進黨副秘書長林飛帆拿出柯文哲曾說過的話反嗆，「批評別人不會讓自己更好」，大酸柯文哲是「格調比較低」的韓國瑜。

段宜康5日在臉書上一句「柯文哲是比較會考試的韓國瑜」，引發網友熱議。柯文哲被問及此事時表示，「這個…，不能這樣講，那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」，引發在場記者一片譁然；被追問是否為失言時，柯說，「不是啦，拿那個什麼韓國瑜，韓國瑜變形容詞還是名詞？」

媒體繼續追問，此番言論是否跟吳敦義的「肥滋滋母豬」差不多？柯文哲說，常常是這樣，「你們新潮流要打我，我一定跟你對打我跟你講，小英是比較不會考試的韓國瑜喔？」

柯文哲稱陳菊是「比較肥的韓國瑜」，拿「身材」作文章挨批失言。林飛帆隨後在臉書貼文痛斥，「一個首都市長，台灣民眾黨的主席，到頭來也只是一個『格調比較低』的韓國瑜。」

林飛帆在文末以柯文哲曾說過的話「批評別人不會讓自己更好」反擊。數個標記「說移工是雞」、「把核廢料當香蕉」諷刺韓國瑜選總統帶來政治文化災難，同時大批柯文哲，「首都市長暨在野黨領袖可以這麼沒有格調」。