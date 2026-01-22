基隆2死惡火時間序一次看　消防隊長3進火場殉職

記者郭世賢、葉國吏／台北報導

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，造成2死4傷，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困女子三度進入火場，最終不幸殉職。被救出的34歲女子最後也傷重不治。《ETtoday新媒體》也整理出這起惡火發生時間序，至於詳細起火原因待查。

▲基隆2死4傷惡火時間序。（AI協作圖／記者羅雨恆製作，經編輯審核）※點圖放大

火警發生在昨晚10點多，濃煙自二樓衝出後，很快灌滿樓梯與公共空間，四到六樓多名住戶來電求助。因煙勢過大，消防人員先請民眾留在屋內避難，同步展開灌救與引導，約疏散20多戶、上百人到一樓，5人輕微嗆傷送醫。

▲基隆2死4傷火警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

起火戶內，一名77歲余姓阿嬤及時逃出，但焦急指出34歲女兒仍受困房間。仁愛分隊小隊長詹能傑在第二次出來時，還提醒同仁門後與床邊堆滿衣物與雜物，稍一碰觸就會滑落，要格外小心，顯示火場危險程度極高。

今天凌晨約1時，詹能傑第三度入內，終於找到羅女，但她被雜物卡住、呼吸困難。他為搶時間，將自己的面罩交給對方使用，隨後火勢與濃煙加劇，他因吸入過量濃煙而失聯。

搜救人員在凌晨2時左右找到詹能傑，緊急送醫仍於近5時宣告不治。羅女則在清晨5時30分被發現，已無生命跡象送醫搶救，不過最後仍傷重不治。這起火警共計造成2死4傷，詳細起火原因待查。

▼基隆2死4傷惡火時間序。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）