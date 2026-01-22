　
    • 　
>
國際

日本狼師偷拍群組曝光！　女童更衣片「每套賣2萬」全被抓了

▲▼日本,學生,小學生。（圖／VCG）

▲日本茨城縣一名在中學任教的男老師長期偷拍未成年女童換衣。（示意圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

日本茨城縣一名在中學任教的男老師，涉嫌在女子更衣室內架設多台「時鐘型攝影機」，長期偷拍未成年女童換衣。警方調查發現，這名男老師不僅自己觀賞，還將偷拍影片「打包成冊」，以每套10萬日圓（約台幣2萬元）的價格在社群平台上非法販售，甚至與全日本多名狼師組成「偷拍分享群組」，行徑令人髮指。

架設「時鐘型攝影機」　特教班導師竟是色狼

根據《朝日新聞》、NHK報導，現年32歲的嫌犯鈴木雄大，原本在茨城縣東海村立某中學擔任保健體育老師，同時也是特教班導師及足球隊顧問。看似陽光、熱血的形象背後，他卻涉嫌於2023年間，在茨城縣內的公共設施女子更衣室中，放置裝有針孔鏡頭的桌鐘，神不知鬼不覺地偷拍多名女童更衣。

警方調查發現，鈴木嫌犯的偷拍行為由來已久。他在受偵訊時供稱，自己大約從5年前就開始染指偷拍，並在多處女更衣室設置多台時鐘型相機。他坦言，「在網路上看到偷拍影片後性慾高漲，覺得自己好像也可以辦到，才決定動手。」

全日狼師群組曝光　私密影片打包賣2萬

這起案件之所以曝光，源於愛知縣警方去年偵辦的一起全國性教師偷拍案。當時名古屋、橫濱等地已有7名中小學老師因在社群媒體（SNS）群組分享兒童色情影像遭到逮捕起訴。警方進一步追查成員通訊紀錄，發現鈴木嫌犯與其中一名被免職的北海道前教師柘野啟輔（41歲）往來密切。

調查顯示，鈴木嫌犯不僅將拍攝到的兒童色情影像傳送給同好，甚至還發展出「商業模式」。他曾向柘野開價10萬日圓，試圖兜售一段長度較長的偷拍影片；此外，他還會將10至20支偷拍影片「打包成組」，以每套10萬日圓的價格對外販售牟利。

教育界震驚！　教育委員會致歉

東海村教育委員會在案發後召開記者會，證實嫌犯為校內的聘任制常勤講師，平日在校表現並無異常，卻私下對未成年人伸出惡魔之手。愛知縣警方於21日正式依違反《兒童性剝削禁止法》及《性侵害犯罪防治法》（攝影性姿態處罰法）等罪名將其逮捕。

目前警方已從鈴木嫌犯的住家及任職學校扣押大量錄影器材與儲存媒體，正全力釐清是否有更多受害者，以及該教師群組背後是否涉及更大規模的影像外流。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：
性侵害就是犯罪，請撥打110、113。
保護被害人隱私，避免二度傷害。
移除下架性影像，洽性影像處理中心。
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

快訊／3縣市大雨特報　下到晚上
快訊／飆股摔落跌停價！　1小時爆逾4萬張大量
史上罕見！9萬坪地倒廢棄物　102人、27家公司遭起訴
快訊／國防密件「消失42秒」　綠營再告黃國昌1罪
363萬人開心！台股刷新高　0050順利填息、0056填息7
勇消詹能傑救人殉職　曾因穿制服買便當被公審
快訊／破紀錄！　股王再飆天價
快訊／邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　竟刮出首張1200萬大吉利

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

阿蘇直升機墜火山口「毒氣+深谷」搜救難

阿蘇直升機墜火山口「毒氣+深谷」搜救難

日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，隨後搜救人員發現直升機已於阿蘇中岳第一火口內墜毀，機上搭載2名台灣觀光客與1名飛行員，至今仍下落不明。針對這起罕見的墜機意外，日本運輸安全委員會22日上午已派遣2名調查官抵達現場，正式展開現地調查。

自民黨大選公約出爐　重申台海和平穩定

自民黨大選公約出爐　重申台海和平穩定

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

阿蘇火山墜機2台人失聯　林佳龍：已向家屬轉達賴清德卓榮泰慰問

阿蘇火山墜機2台人失聯　林佳龍：已向家屬轉達賴清德卓榮泰慰問

日本地鐵行動電源爆炸！火焰竄到頭頂高

日本地鐵行動電源爆炸！火焰竄到頭頂高

