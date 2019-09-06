柯文哲形容陳菊「比較肥的韓國瑜」　侯友宜：一定要非常尊重女性





▲侯友宜。（圖／記者楊詩益攝）

記者袁茵／新北報導

台北市長柯文哲6日為回應民進黨立委段宜康形容他是「比較會考試的韓國瑜」，脫口說出「那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」被外界視為失言。針對柯文哲的言論，新北市長侯友宜6日受訪時表示，對女性一定要非常非常尊重。

侯友宜6日在板橋視察學童通學環境安全及幼童車稽查情形，受訪時被問到柯文哲上午形容陳菊是比較肥的韓國瑜，這樣是不是不太好聽？侯友宜說，其實對女性「是一定要非常非常的尊重啦！有一些不雅的語言跟文字我們不要用，對女性的尊重是必然要有這樣的一個態度，我想這樣是最好。」

關於柯文哲形容陳菊是比較肥的韓國瑜，起因是段宜康5日在臉書上一句「柯文哲是比較會考試的韓國瑜」，引發網友熱議。柯文哲6日被問及此事時表示，「這個…不能這樣講，那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」，引發在場記者一片譁然；被追問是否為失言時，柯文哲說，「不是啦，拿那個什麼韓國瑜，韓國瑜變形容詞還是名詞？」

媒體繼續追問，此番言論是否跟吳敦義的「肥滋滋母豬」差不多？柯文哲說，常常是這樣，「你們新潮流要打我，我一定跟你對打我跟你講，小英是比較不會考試的韓國瑜喔？」最後柯文哲的陳菊是「比較肥的韓國瑜」，拿「身材」作文章的行為，被外界挨批失言。

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