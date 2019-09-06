韓國瑜稱「等日本人25分鐘」　日學者怒PO文打臉：換時間又換地點

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜6日和日本東京大學學者會面，事後還對著媒體喊聲「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」，澄清自己很準時。但日本研究小組召集人松田康博隨後在臉書PO文，強調他們接到的會面地點一直是鳳山，「直到早上才被通知換成四維」，沒想到韓國瑜向媒體說自己等日本人25分鐘，「難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風。特此澄清事實」。

▲韓國瑜和日本學者會面，稱自己沒遲到、等了日本人25分鐘。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜今午和日本東京大學兩岸關係研究小組學者會面、進行學術交流，但一向守時的日本學者這回竟遲到，在表定時間約16分鐘後才現身。韓國瑜事後受訪時還表示「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓」，並解釋學者們下了高鐵，結果找錯位置、跑到鳳山去了，「既然是遠方來的好朋友、又是外國來的，我們當然要互相體諒，我完全不介意」。

▲日本學者在臉書PO文，反駁遲到說。（圖／翻攝自松田康博臉書）

但東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博隨後在臉書PO文表示，對於今天的事件想澄清：「我們早就收到韓市長陣營的聯絡：會面的地點是鳳山行政中心，時間是11:00。昨天收到的聯絡是11:20開始，地點一樣是鳳山。今天我們準時到了鳳山附近的捷運站時，才收到電話說：抱歉，地點是換成四維行政中心」。

內文寫道「我們趕忙搭計程車跑到四維行政中心。會面時韓市長早已知道聯絡出問題，連忙說『抱歉 我們聯絡不順暢』。沒想到媒體報導，韓市長竟然在會面後的訪問時向媒體說『我等日本人等了25分鐘』、『沒關係啊，我們要多多體諒貴賓』、『我完全不介意』」，最後松田康博寫下「我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風。特此澄清事實」。