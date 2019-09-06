　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳菊為氣爆善款告國民黨團　韓國瑜：禁不起檢驗當然會害怕

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜直播談氣爆善款。（圖／翻攝韓國瑜臉書直播）

▲韓國瑜開直播帶黑米魯亮相。（圖／翻攝韓國瑜臉書直播，下同）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立院黨團總召曾銘宗、立委許淑華，以及高巿議會氣爆事件民間捐款調查小組召集人、議員陳麗娜指控，總統府秘書長陳菊濫用高雄氣爆善款。陳菊5日為此憤而在臉書表示，將對這三人提告，捍衛個人與團隊清白。對此，韓國瑜6日中午透過臉書直播聲援曾銘宗、許淑華，以及陳麗娜三人，「禁得起檢驗，就是禁得起檢驗，禁不起檢驗，當然會害怕」。

直播一開始，韓國瑜抱著黑米魯與大家熱情打招呼，並意有所指地說「人呢，被抹黑了，連柴犬都被抹黑了，所以今天黑米魯還是一樣是黑色的，上次跟黑米魯一起直播之後，好多網路上的好朋友說這隻黑米魯實在是太可愛了，所以應觀眾要求，我們再一次請黑米魯出場」。不過，黑米魯只亮相大概40秒，就被工作人員抱去吃飯。韓國瑜回歸正題，針對陳菊揚言提告曾銘宗、許淑華、陳麗娜發表看法。

韓國瑜表示，所有善心人士看到災難的時候，心裡都有惻隱之心、會很難過，心動化作行動，有的會立刻出擊，有的會慢半拍，但絕大多數都是善人，他所接觸到這麼多人都有一顆善良的心，這些善心人士捐出款項，就是希望善款能用在受災戶的身上，而不是挪在他途，「我想，將心比心，哪一位善心人士捐款願意錢被挪用？一定不願意。」

▲▼韓國瑜直播談氣爆善款。（圖／翻攝韓國瑜臉書直播）

▲韓國瑜直播談氣爆善款。

韓國瑜指出，在這裡他聲明高雄市政府、市議會對氣爆善款的態度，「我們高雄市議會氣爆事件調查小組是按照程序，向我們高雄市政府相關局處調閱了所有善款使用的細目。」

韓國瑜提到，「我原本仔細研究資料之後，對於45億新台幣這麼一大筆的善款的用途提出非常多的疑問，針對這次的調查，我們高雄市政府的團隊，絕對會把手上所有善款的資料全部都拿出來，我們要告訴社會大眾，也要對這些善心人士有個交代，我們要攤在陽光之下接受全民的檢驗。」

韓國瑜提及，「人民的愛心捐款如何花用，有沒有每一塊錢都用在災民跟災區的身上，我們一定都要把這些問題都找出來，絕對不可以讓台灣人民善良又寶貴無私的愛心所捐出來的錢被濫用，民眾的愛心被糟蹋。」

▲▼國民黨團「李瑞倉黑手深入  高雄氣爆善款成陳菊小金庫？  違反公益勸募條例  呼籲檢調應儘速調查李瑞倉及相關人等」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜還說，高雄市政府非常感謝，針對善款使用事件的調查，尤其是陳麗娜、許淑華、曾銘宗，非常努力幫助國人釐清大家對善款的懷疑，也釐清善款的流向，高雄市政府一定會全力釐清真相的原貌，也尊重議會調查的結果，若有任何弊端，一定秉公處理，移送檢調偵辦，這點請大家放心，也請大家為氣爆調查小組加油打氣。

最後，韓國瑜強調，「禁得起檢驗，就是禁得起檢驗，禁不起檢驗，當然會害怕，心中如果無私的話，什麼都不要怕。」

▲▼陳菊出席「後背包的初心-蔡其昌的人生解題法」新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳菊。（資料照／記者李毓康攝）

ET快訊
男星身分證藏秘密　「Y」字頭連走路都有風
北車前飯店驚爆懸疑命案　男遭「雙手反綁＋頭套塑膠袋」陳屍客房
機長遲未現身航班大延誤　乘客自願開飛機…航空公司還准了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜臨時改地點還稱「日人遲到25分鐘」　林昶佐：不要丟台灣的臉！

沈玉琳翻出高市府新女神「地表最辣照」　白喬茵羞紅：喔！好吵喔　　

國民黨：蔡英文絕對就是「最大咖的中共代理人」

考察倫敦波羅市場　盧秀燕：善用台中鐵路高架化橋下空間

出席手工具公會　蔡英文：我是汽車修配廠長大的孩子

Taiwan Can Help！蔡英文籲聯合國接納台灣　拜託網友「轉發9國字幕影片」

三軍士官新生聯合開學典禮　蔡英文期勉士官制度五大改革

日學者PO文「難以理解韓團隊作風」　高市府致歉了：府外聯絡人疏忽

太失禮！網友蓋樓替韓國瑜道歉...陳菊挺日學者：以禮相待、台日友好

陳菊為氣爆善款告國民黨團　韓國瑜：禁不起檢驗當然會害怕

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

韓國瑜臨時改地點還稱「日人遲到25分鐘」　林昶佐：不要丟台灣的臉！

沈玉琳翻出高市府新女神「地表最辣照」　白喬茵羞紅：喔！好吵喔　　

國民黨：蔡英文絕對就是「最大咖的中共代理人」

考察倫敦波羅市場　盧秀燕：善用台中鐵路高架化橋下空間

出席手工具公會　蔡英文：我是汽車修配廠長大的孩子

Taiwan Can Help！蔡英文籲聯合國接納台灣　拜託網友「轉發9國字幕影片」

三軍士官新生聯合開學典禮　蔡英文期勉士官制度五大改革

日學者PO文「難以理解韓團隊作風」　高市府致歉了：府外聯絡人疏忽

太失禮！網友蓋樓替韓國瑜道歉...陳菊挺日學者：以禮相待、台日友好

陳菊為氣爆善款告國民黨團　韓國瑜：禁不起檢驗當然會害怕

恐怖3m！通學巷道超窄…行人閃車躲牆柱　畫上紅線都順了

韓國瑜臨時改地點還稱「日人遲到25分鐘」　林昶佐：不要丟台灣的臉！

聯合勸募一日捐！用你的1天薪水　幫助弱勢朋友365天

9/9國民體育日！新北板橋14座運動場館、6處泳池免費使用

沈玉琳翻出高市府新女神「地表最辣照」　白喬茵羞紅：喔！好吵喔　　

孩子有OX型腿！醫曝伴隨「6症狀」速就醫...一過關鍵年齡就不正常

秋節外出避開國3！中寮隧道速限40KM　北上、南下替代道路看這裡

奴才必看DIY寵物月餅　柴柴試吃「舔舌回味」：再一塊

募資不到1天破300萬達標！銅鑼灣書店台灣重啟「為自由靈魂而開」

主人撥「大叔啤酒肚」　貓皇一臉厭世：人家骨架大啦！

西門町屁孩酒後耍狠被痛扁！長腿女友「肉身擋拳」緊抱…鄰居看傻

政治熱門新聞

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：..

又遲到？韓國瑜急澄清：我等日本..

日學者嗆不解韓團隊作風　高市府..

韓國瑜「鳳凰與雞」被翻成印尼文..

蔡英文深夜發DCARD...網..

「珍奶店不開了」弄丟300萬...

高國華6點忠告：幫我告訴韓國瑜

段宜康拿韓國瑜開酸　柯P怒嗆：..

韓民調輸蔡20.2％　黃創夏：..

找何庭歡抱狗直播！高國華傻眼　..

造勢1人收1千　杏仁哥：我是窗..

最高顏值選區！黃瀞瑩參戰北市死..

蔡沁瑜之夫遭舉爆公車私用　檢調..

高市府「中秋變端午」　韓國瑜：..

更多熱門

相關新聞

柯文哲酸陳菊身材　侯友宜：尊重女性

台北市長柯文哲6日為回應民進黨立委段宜康形容他是「比較會考試的韓國瑜」，脫口說出「那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」被外界視為失言。針對柯文哲的言論，新北市長侯友宜6日受訪時表示，對女性一定要非常非常尊重。

日學者嗆不解韓團隊作風　高市府致歉

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：早上才通知換地點

韓國瑜信任度、滿意度「六都之末」 蔡英文回應了

「鳳去雞來」被翻成印尼文　韓國瑜稱沒歧視

關鍵字：

陳菊國民黨團韓國瑜氣爆善款

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：早上才通知換地點

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

離婚告前公婆討大聘　新娘敗訴

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

狂戰國中女258次　補教師敗給黑斑

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

外送員拒送上樓　她傻眼：2個月來第一次碰到

她參加宿營「大腿溫溫的」　低頭驚見男性DNA

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面