陳菊為氣爆善款告國民黨團　韓國瑜：禁不起檢驗當然會害怕

▲韓國瑜開直播帶黑米魯亮相。（圖／翻攝韓國瑜臉書直播，下同）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立院黨團總召曾銘宗、立委許淑華，以及高巿議會氣爆事件民間捐款調查小組召集人、議員陳麗娜指控，總統府秘書長陳菊濫用高雄氣爆善款。陳菊5日為此憤而在臉書表示，將對這三人提告，捍衛個人與團隊清白。對此，韓國瑜6日中午透過臉書直播聲援曾銘宗、許淑華，以及陳麗娜三人，「禁得起檢驗，就是禁得起檢驗，禁不起檢驗，當然會害怕」。

直播一開始，韓國瑜抱著黑米魯與大家熱情打招呼，並意有所指地說「人呢，被抹黑了，連柴犬都被抹黑了，所以今天黑米魯還是一樣是黑色的，上次跟黑米魯一起直播之後，好多網路上的好朋友說這隻黑米魯實在是太可愛了，所以應觀眾要求，我們再一次請黑米魯出場」。不過，黑米魯只亮相大概40秒，就被工作人員抱去吃飯。韓國瑜回歸正題，針對陳菊揚言提告曾銘宗、許淑華、陳麗娜發表看法。

韓國瑜表示，所有善心人士看到災難的時候，心裡都有惻隱之心、會很難過，心動化作行動，有的會立刻出擊，有的會慢半拍，但絕大多數都是善人，他所接觸到這麼多人都有一顆善良的心，這些善心人士捐出款項，就是希望善款能用在受災戶的身上，而不是挪在他途，「我想，將心比心，哪一位善心人士捐款願意錢被挪用？一定不願意。」

▲韓國瑜直播談氣爆善款。

韓國瑜指出，在這裡他聲明高雄市政府、市議會對氣爆善款的態度，「我們高雄市議會氣爆事件調查小組是按照程序，向我們高雄市政府相關局處調閱了所有善款使用的細目。」

韓國瑜提到，「我原本仔細研究資料之後，對於45億新台幣這麼一大筆的善款的用途提出非常多的疑問，針對這次的調查，我們高雄市政府的團隊，絕對會把手上所有善款的資料全部都拿出來，我們要告訴社會大眾，也要對這些善心人士有個交代，我們要攤在陽光之下接受全民的檢驗。」

韓國瑜提及，「人民的愛心捐款如何花用，有沒有每一塊錢都用在災民跟災區的身上，我們一定都要把這些問題都找出來，絕對不可以讓台灣人民善良又寶貴無私的愛心所捐出來的錢被濫用，民眾的愛心被糟蹋。」

▲國民黨團召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜還說，高雄市政府非常感謝，針對善款使用事件的調查，尤其是陳麗娜、許淑華、曾銘宗，非常努力幫助國人釐清大家對善款的懷疑，也釐清善款的流向，高雄市政府一定會全力釐清真相的原貌，也尊重議會調查的結果，若有任何弊端，一定秉公處理，移送檢調偵辦，這點請大家放心，也請大家為氣爆調查小組加油打氣。

最後，韓國瑜強調，「禁得起檢驗，就是禁得起檢驗，禁不起檢驗，當然會害怕，心中如果無私的話，什麼都不要怕。」

▲陳菊。（資料照／記者李毓康攝）