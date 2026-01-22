基隆2死惡火！殉職小隊長是消防兄弟檔　3進火場「摘面罩救人」

記者郭世賢、柯沛辰／基隆報導

基隆市樂利三街大型社區「台北生活家」21日深夜惡火2死4傷，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3次進入火場救人，找到受困的余姓女子後，選擇摘下面罩給對方，但因無法將人拉出，雙雙失去呼吸心跳，送醫後不幸殉職。據了解，詹能傑弟弟也同樣是消防員，消防資歷深厚。

▲消防小隊長詹能傑救人不幸殉職。（資料照／記者郭世賢翻攝）

詹能傑是警專23期畢業，消防資歷20年，曾參與國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤等搜救，平時熱愛重機運動，也是一名好爸爸。

不料今天凌晨約1點多，詹能傑第三度進入火場，終於找到受困的余女，但因余女被雜物卡住、呼吸困難，他為爭取時間，選擇把面罩給對方戴上，結果隨著火勢與濃煙加劇，他嗆昏失聯，直到1小時後才被尋獲，送醫後殉職。

▼詹能傑平時相當疼愛妻小。（圖／翻攝自臉書／基隆市消防局，下同）

事實上，詹能傑的胞弟詹庭豪也在消防服務，資歷15年，也曾參與黑鷹直升機、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤、復興航空難等重大搜救事件。

安樂區六合里最大社區「台北生活家」一棟6層樓住家2樓失火，濃煙自2樓衝出後，濃煙迅速竄滿樓梯與公共空間，4到6樓多名住戶來電求助。因煙勢過大，消防人員先請民眾留在屋內避難，同步展開灌救與引導，疏散約20多戶、上百人到一樓，5人輕微嗆傷送醫。

不過，詹能傑為救受困的余姓女子三度進入火場，最終不幸殉職。而被救出的22歲余女最後也傷重不治。這起火警共計造成2死4傷，疑似住戶堆積雜物起火，詳細起火原因待查。