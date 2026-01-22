　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆2死惡火！殉職小隊長是消防兄弟檔　3進火場「摘面罩救人」

記者郭世賢、柯沛辰／基隆報導

基隆市樂利三街大型社區「台北生活家」21日深夜惡火2死4傷，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3次進入火場救人，找到受困的余姓女子後，選擇摘下面罩給對方，但因無法將人拉出，雙雙失去呼吸心跳，送醫後不幸殉職。據了解，詹能傑弟弟也同樣是消防員，消防資歷深厚。

▲▼小隊長詹能傑。（資料照／記者郭世賢翻攝）

▲消防小隊長詹能傑救人不幸殉職。（資料照／記者郭世賢翻攝）

詹能傑是警專23期畢業，消防資歷20年，曾參與國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤等搜救，平時熱愛重機運動，也是一名好爸爸。

不料今天凌晨約1點多，詹能傑第三度進入火場，終於找到受困的余女，但因余女被雜物卡住、呼吸困難，他為爭取時間，選擇把面罩給對方戴上，結果隨著火勢與濃煙加劇，他嗆昏失聯，直到1小時後才被尋獲，送醫後殉職。

▼詹能傑平時相當疼愛妻小。（圖／翻攝自臉書／基隆市消防局，下同）

▲▼小隊長詹能傑殉職。（圖／翻攝自臉書／基隆市消防局）

▲▼小隊長詹能傑殉職。（圖／翻攝自臉書／基隆市消防局）

事實上，詹能傑的胞弟詹庭豪也在消防服務，資歷15年，也曾參與黑鷹直升機、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤、復興航空難等重大搜救事件。

安樂區六合里最大社區「台北生活家」一棟6層樓住家2樓失火，濃煙自2樓衝出後，濃煙迅速竄滿樓梯與公共空間，4到6樓多名住戶來電求助。因煙勢過大，消防人員先請民眾留在屋內避難，同步展開灌救與引導，疏散約20多戶、上百人到一樓，5人輕微嗆傷送醫。

不過，詹能傑為救受困的余姓女子三度進入火場，最終不幸殉職。而被救出的22歲余女最後也傷重不治。這起火警共計造成2死4傷，疑似住戶堆積雜物起火，詳細起火原因待查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本
基隆勇消「摘面罩救人」！3度闖火場殉職　同仁悲喊：詹能傑起來
基隆殉職消防隊長喊「衣服堆得像山」難救22歲女　竟成最後遺言
川普插旗AI圖將成真？　格陵蘭傳割地給美軍建基地
戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰
基隆2死惡火！殉職小隊長是消防兄弟檔　3進火場「摘面罩救人」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南豬舍清晨竄火！　百隻小豬困火窟慘死

花1.5小時拔不出智齒　病患告牙醫求償20萬元

基隆勇消「摘面罩救人」！3度闖火場殉職　同仁悲喊：詹能傑起來

蘆洲逆子、張文啃老「自絕於社會」　她嘆：社會網再密也救不了

基隆殉職消防小隊長最後遺言　3進火場救22歲女喊「衣服堆得像山」

基隆2死惡火！殉職小隊長是消防兄弟檔　3進火場「摘面罩救人」

快訊／基隆惡火2死4傷　消防小隊長殉職、22歲女不治

歹徒持刀搶檳榔攤　淡定嬤要求留零錢：我金門人拿過槍

火場「情侶雙屍」驚悚案！兇手鄰居冷血圍觀　落網自爆殺女友

夫妻12年婚姻崩壞　岳母當證人少做1事「離婚無效」

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

北市行人過馬路被車撞倒「賓士再輾過」　宣告不治

涉詐富商420萬提母借據自清　薛楷莉遭疑反嗆檢：欺負單親媽媽？

快訊／台南豬舍清晨竄火！　百隻小豬困火窟慘死

花1.5小時拔不出智齒　病患告牙醫求償20萬元

基隆勇消「摘面罩救人」！3度闖火場殉職　同仁悲喊：詹能傑起來

蘆洲逆子、張文啃老「自絕於社會」　她嘆：社會網再密也救不了

基隆殉職消防小隊長最後遺言　3進火場救22歲女喊「衣服堆得像山」

基隆2死惡火！殉職小隊長是消防兄弟檔　3進火場「摘面罩救人」

快訊／基隆惡火2死4傷　消防小隊長殉職、22歲女不治

歹徒持刀搶檳榔攤　淡定嬤要求留零錢：我金門人拿過槍

火場「情侶雙屍」驚悚案！兇手鄰居冷血圍觀　落網自爆殺女友

夫妻12年婚姻崩壞　岳母當證人少做1事「離婚無效」

快訊／台南豬舍清晨竄火！　百隻小豬困火窟慘死

迎戰ChatGPT、Gemini！蘋果計畫今年讓Siri進化為AI聊天機器人

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

Volvo「全新休旅EX60全球首發」台灣導入再等等！跨界版同步亮相

今晨重點一次看！基隆惡火消防隊長殉職　川普格陵蘭政策髮夾彎

漲不動！00929換股改版奏效　納入台積電聯發科、績效躍升高股息第二

花1.5小時拔不出智齒　病患告牙醫求償20萬元

阿蘇直升機墜火山口！日本國內首例　調查官曝「毒氣+深谷」搜救難

基隆勇消「摘面罩救人」！3度闖火場殉職　同仁悲喊：詹能傑起來

蘆洲逆子、張文啃老「自絕於社會」　她嘆：社會網再密也救不了

【淚崩了】外傭獨自來台打拚...超暖雇主準備紅包為她慶生

社會熱門新聞

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

小隊長詹能傑「摘面罩救人」殉職　弟也是消防員

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

快訊／基隆惡火2死4傷　消防小隊長殉職、22歲女不治

工人過馬路遭賓士「2秒匡咚」輾斃

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

即／冷氣團開車　uber女司機新店猝死

拒認當人頭戶　高雄男敗在「餘額」

大學生闖輕軌軌道拍學士照：車來會走

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救22歲女　成最後遺言

高雄街頭追逐！休旅車自撞　5人被帶回

台中男疑不滿甜度砸店　店員傻眼報警

更多熱門

相關新聞

英勇警犬追捕逃犯被射殺　最後任務畫面曝

英勇警犬追捕逃犯被射殺　最後任務畫面曝

美國加州警方警用密錄器顯示，一隻警犬參與追捕嫌疑人行動時，慘遭一名幫派成員連開多槍射中，重傷的牠雖然緊急送醫，仍被宣告身亡。

保全殉職　胡采蘋慟：危機時刻才知真英雄

保全殉職　胡采蘋慟：危機時刻才知真英雄

酒駕追撞垃圾車23歲女清運人員殉職南市府比照因公致死協助家屬

酒駕追撞垃圾車23歲女清運人員殉職南市府比照因公致死協助家屬

高雄54歲警外出抓車手騎車自撞違停貨車殉職

高雄54歲警外出抓車手騎車自撞違停貨車殉職

香港惡火「37歲消防員殉職」IG曝光　緊抱10年女友

香港惡火「37歲消防員殉職」IG曝光　緊抱10年女友

關鍵字：

詹能傑詹庭豪殉職

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

唱歌突OHCA恐植物人　妻：他都說休息一下就好

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

霍諾德徒手攀101「怎大便尿尿」？本人解答

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

阿嬤級「豐中戲院」荒廢20年　新地主1.9億買「只清理不開發」

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！

快訊／川普：我想要的不過是一塊冰

美股勁揚近600點！川普「不會對格陵蘭動武」　台積電ADR收跌

拿坡里烤雞組合「8塊特價199元」　新口味披薩買大送大

財經網美看關稅戰感性曝「不知掉多少眼淚」

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面