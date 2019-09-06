日學者PO文「難以理解韓團隊作風」　高市府致歉了：府外聯絡人疏忽

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜6日和日本東京大學學者會面，事後還對著媒體喊聲「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」。事後日本學者代表松田康博PO文，稱他們直到早上才被通知換地點，「難以理解韓市長以及他的團隊作風」。對此，高市府則回應「因為負責與市府聯絡的府外聯絡人疏忽」，對賓客造成困擾深感歉意。

▲韓國瑜參加日本學界拜會。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜今午和日本東京大學兩岸關係研究小組學者會面、進行學術交流，但一向守時的日本學者這回竟遲到，韓國瑜事後受訪表示「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓」，並解釋學者們下了高鐵，結果找錯位置、跑到鳳山去了，「既然是遠方來的好朋友、又是外國來的，我們當然要互相體諒，我完全不介意」。

▲韓國瑜聯訪時表示學者們跑錯地點。（圖／記者賴君欣攝）

但日本學者代表松田康博隨後PO文表示，他們直到今天早上才被告知換地點，「會面時韓市長早已知道聯絡出問題，連忙說『抱歉 我們聯絡不順暢』，沒想到媒體報導，韓市長竟然在會面後的訪問時向媒體說『我等日本人等了25分鐘』、『沒關係啊，我們要多多體諒貴賓』、『我完全不介意』」，讓他忍不住寫下「我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」。

對此，居中聯繫的政大教授蔡增家跳出來澄清「日本學者沒遲到」，他說自己三週前和韓國瑜北部競辦聯絡，北辦告知他會面地點在鳳山，之後就沒人告知改地點；直到今天上午他抵達鳳山，不見孫大千等人，才得知會面地點改了。「我沒有再向北辦確認地點，是我的責任，要怪就怪我好了」，並表示自己會再向日本學者致意。

▲日本學者在臉書PO文，反駁遲到說。（圖／翻攝自松田康博臉書）

負責牽線聯絡此事的韓國瑜競選總部副執行長孫大千則說，這個行程大約在一個月前就排好，「沒有重複確認地點才發生錯誤」，但市長也為了日本貴賓將行程延後，讓雙方會面時間拉長、「賓主盡歡」，至於市長說等了25分鐘只是開玩笑。高市府則發聲明回應此事：

1.因為負責與市府聯絡的府外聯絡人疏忽而造成客人跑錯地方，行程延遲與日本參訪團本身無關，客人本身並沒有遲到。而市長事前也不知情，現場被記者問及才有所說明。



2.市長非常重視日方學者來訪，除了準時接見也正裝表示重視。



3.此次與日本學者交流收獲很多，市長對日本學者因為與市府聯絡窗口疏失，而讓日本學者跑錯地點而延誤，表示理解，並無任何其他想法。



4.市長也會要求今後市府團隊在安排外賓來訪，要再三與外賓聯絡窗口確認。確保此種狀況不致出現。對賓客所造成的困擾深感歉意。

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