基隆勇消「摘面罩救人」！3度闖火場殉職　同仁悲喊：詹能傑起來

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困女子三度進入火場，最終不幸殉職；被救出的22歲女子最後也傷重不治，這起火警共釀成2死4傷慘劇。小隊長詹能傑送上救護車時，身旁同仁悲慟朝著他大喊「詹能傑你給我你來喔！」

▲基隆勇消詹能傑被救出時已經沒有呼吸心跳，緊急送往醫院搶救仍宣告不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

警消初步調查，這起火警發生於21日晚間10時許，現場為一處大型社區「台北生活家」，火煙發展相當迅速，警消到場後立即展開灌救、引導，但由於屋內仍有多人受困，現場警消採分批背負空氣瓶方式進入搜索。其中仁愛分隊小隊長詹能傑在第二次出來時，就提醒同仁門後與床邊堆滿衣物與雜物，稍一碰觸就會滑落，要格外小心，顯示火場危險程度極高。

▲同仁悲喊「詹能傑你給我起來喔」。（圖／記者郭世賢翻攝）

凌晨1時許，詹能傑第三度進入火場救援，並尋獲受困的余女，但余女遭雜物卡住，呼吸困難，詹為搶救援時間，摘下自己的面罩給余女使用，後火勢濃煙加劇，詹因吸入過多濃煙而失聯，待搜救人員凌晨2時許找到他時，已經沒有呼吸心跳；而余女隨後於清晨5時30許被發現，同樣也無生命徵象，兩人經送醫搶救後均宣告不治。

詹能傑被救出後立即抬上擔架，並送上救護車前往醫院急救，當時詹已經沒有呼吸心跳，自動心肺復甦機不斷在他胸前運作，嘗試將詹從鬼門關拉回；一旁同仁見到情況緊急，忍不住情緒激動朝他大喊「詹能傑你給我起來喔！」但無奈送醫搶救後仍是救不回，消防英雄不幸殉職。

▼火場內濃煙密布、堆滿雜物，救援行動十分危險。（圖／記者郭世賢翻攝）