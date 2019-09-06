「志玲姊姊有沒懷孕甘你啥事」 王鴻薇批柯文哲：婦產科醫師？

▲柯文哲脫口說出「林志玲已經嫁人懷孕了」，引起軒然大波。（合成圖／資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

台北市長柯文哲日前受訪時，被問到學姊黃瀞瑩和名模林志玲誰比較漂亮，竟脫口說稱「林志玲已經嫁人懷孕了」。此話一出，引來外界質疑外洩病人個資。國民黨台北市議員王鴻薇6日痛批，「尊重隱私沒聽過三個月前不要講嗎」、「這是醫德問題」、「柯P蹭熱度很會」。

王鴻薇在臉書表示，大選打得激烈，柯文哲尚未表態參選，但蹭話題、拚聲量一點都不馬虎，「但問題是，人家志玲姐姐有沒懷孕甘你啥事，你是台北市長，不是婦產科醫生好嗎？」林志玲有没懷孕，娛樂新聞吵不停，連政治人物都隨便侵犯隐私，實在離譜。

王鴻薇也說，柯文哲的發言一向是心理反射，說志玲姐姐結婚懷孕就不能和學姐比誰比較漂亮，「再次曝露大沙文主義心態」，說最討厭外省人，也是分裂族群，沒有同理心的作法。





▲台北市議員王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

面對外界質疑，柯文哲5日受訪時先是表示「誰跟我講的記不起來，還是我聽錯了？」但隨著事情越演越烈，柯文哲6日解釋，每次坐車都會看網路新聞，對「林志玲懷孕」一事有印象，當時只是為了岔開尷尬話題才隨口講出來。

接著，柯文哲再度強調，沒什麼亂爆料，跟台大醫院無關，只是看網路新聞有這印象，「老實講我性平教育還是不及格，好啦，該抱歉就抱歉」。

至於現階段的林志玲是否已經懷孕，哥哥林志鴻澄清妹妹和AKIRA並非奉子成婚，但也說「結婚生子是人生必經階段。」語帶保留的態度似乎沒把話說死。

▲AKIRA與林志玲。（合成圖／翻攝自Facebook／林志玲、AKIRA）