《呼叫小黃》備註「謝絕韓粉」給五星評價　網友歪樓：可以這樣註明喔！

▲割草支持者在社團分享自己搭車經驗，網友歪樓app好用 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名駱姓民眾在臉書社團《全民割草行動》發文表示，自己透過app《呼叫小黃》叫車，每次都會特別標註「謝絕韓粉」，結果司機載到後不但都會跟他來聊天，甚至還直白表示：「被發大財騙了，才投給韓國瑜」， 讓這位駱姓民眾相當開心，搭乘評價不但給了5顆星，還留言：「覺醒的高雄司機，感動！」

駱姓民眾是在3日下午14：55分的時候在《全民割草行動》社團當中留言，他表示透過《呼叫小黃》app叫車，自己都會標註「謝絕韓粉」，不但司機載他都會聊天，甚至還在彰化遇到一名原本不打算接短程的司機立刻過來接人，下車時還大喊：「讚啦」。

▲割草支持者在社團分享自己搭車經驗，網友歪樓app好用 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而這次回到高雄之後，有遇到一名司機大哥，這名司機不但了解鋪路的情況，還批評韓國瑜是在做秀，駱先生文中轉述：「他當初被發大財騙而投給韓，後來老婆都笑他」，最後兩個人還談到「割草罷免」，駱先生說：「能救醒一個是一個，大家加油」。

這篇文章一出，底下割草粉們群起呼應，有人問：「可以這樣註明喔」、「感謝分享。有次搭到韓粉司機的車，一路聽韓的專訪，因婆婆行動不便，急著回家，只好忍著。十分鐘的車程聽到胃痛」、「學起來，我搭小黃百分百遇到韓粉，裝睡不想聽他聊，整個上半身轉過來叫我：妳有沒有在聽？妳有沒有在聽」？

▲割草支持者在社團分享自己搭車經驗，網友歪樓app好用 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲割草支持者在社團分享自己搭車經驗，網友歪樓app好用 。（圖／記者吳奕靖攝）