雲端最前線／為中華民國而戰！郭台銘：出來打破藍綠

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鴻海集團創辦人郭台銘3日對外表示，兩黨輪替卻意識型態治國，造成台灣困境，我今天出來，打破藍綠，希望台灣經濟翻轉。對此議題，《雲端最前線》4日邀請民眾黨發言人陳思宇、新竹市立委候選人鄭宏輝、永齡青年平台執行秘書林家興、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

郭台銘3日到嘉義市議會拜會副議長蘇澤峰等議員時表示，「鈔票沒有顏色，科技沒有顏色，大家關心如何發展經濟，我今天未雨綢繆，希望出來，因為台灣經濟停滯20年！」郭台銘又直言，兩黨輪替卻意識型態治國，造成台灣困境，我今天出來，打破藍綠，希望台灣經濟翻轉。

▲郭台銘參與忠烈祠的秋祭大典。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）

而外界關注郭台銘何時宣布參選2020，是否選在中秋起義？永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，目前沒有，時間上都還在考量，而有民調顯示郭柯配民調輸總統蔡英文，是否會做為參選的依據，蔡沁瑜回應，民調起起伏伏，這些數據都會列入參考，團隊在作決定時會謹慎務實，廣納社會意見。蔡沁瑜強調，我們不是在拖，要說一句「Yes,I do」後面還有承擔跟責任思考，9月17日前會給大家一個完整的答覆。

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨後，接著與郭台銘、王金平達成結盟共識，醞釀「最強第三勢力」，進軍2020大選。台北市政府顧問蔡壁如表示，柯文哲不願失信於選民，會把市長做好做滿，因此2020若有藍綠之外的第三條路，柯文哲非常樂於支持，也不會有「郭柯配」。另外，由於柯文哲、郭台銘都篤信科學，兩個人的個性也都務實，郭台銘出來選總統，柯文哲會用自己的方式來支持他。對此議題，《雲端最前線》4日邀請民眾黨發言人陳思宇、新竹市立委候選人鄭宏輝、永齡青年平台執行秘書林家興、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。