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籌組第三勢力「大聯盟」？　王金平：未進行內部整合討論

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▲▼王金平時事受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

2020總統大選國民黨陷入分裂危機，傳出鴻海集團創辦人郭台銘與台北市長柯文哲陣營，近來內部浮現「排王」氛圍，讓前立法院長王金平更加堅定參選總統的意志，並醞釀籌組非藍非綠的第三勢力「大聯盟」運作。對此，王金平4日受訪時表示，這是許多民間關心台灣生存發展的人士給的建議，但是這個組織到目前為止還沒有進行內部整合或者討論。

有關「大聯盟」之進展，王金平表示這是許多民間關心台灣生存發展的人士給的建議，他們認為現在兩大黨都不值得信賴與期待，所以希望能夠有一個大聯盟的產生，是「順天應人、應運而生」的一個組織，將以捍衛中華民國、維護台灣主權為主旨進行籌組，不過到目前為止還沒有進行內部整合或者討論。

此外，國民黨高雄市黨部3日晚間在高雄舉辦「黨部幹部會議」，黨主席吳敦義跟高雄市長韓國瑜以及黨內8位提名參選立委的人都一同到場，上演「團結」戲碼來破除「換瑜」的傳言營造氣勢。對此，王金平認為「這非常好」，本來就該盡一切努力，讓國民黨最後在戰局中能夠翻轉，這是黨主席該努力的地方，也是黨主席應該呈現出來的風度與氣度。

對於「換瑜」傳言，王金平說「就把它認為是不攻自破的一個說法」，希望國民黨能夠真正團結。此外，是否考慮與親民黨主席宋楚瑜見面？王金平則說「還沒有，必要的時候我們再見面」。

▼王金平時事受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼王金平時事受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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