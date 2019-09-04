韓國瑜亂講退撫基金績效　李逸洋酸：他外行但「用心掌握就可以」

▲韓國瑜。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜日前稱軍公教退撫基金每年收益只有2%，引起考試院副院長李逸洋不滿，他在4日大酸韓國瑜，指韓對基因業務是比較外行，不過年報酬率也好，或年平均收益率也好，都沒有牽涉多複雜的專業，「只要用心掌握就可以」，希望他不要再說錯。

考試院4日舉行第12屆就職五周年記者會，李逸洋針對時事議題澄清，他強調，軍公教退撫基金從84年成立到現在，已經走過24個年頭，最新的基金年平均收益率是3.32％，外界批評基金績效時，經常引用錯誤數據，韓國瑜先前指責退撫基金管理不善，說每年報酬率只有2%，當時考試院就已立即澄清，沒想到沒隔多久，仍堅稱推輔基金只有2％。

李逸洋痛批，「韓市長對基因業務是比較外行，不過年報酬率也好，或年平均收益率也好，都沒有牽涉多複雜、艱深或者難以理解的專業，只要用心掌握就可以，所以我們希望韓市長往後，他第三次再指教退撫基金，能夠不要再說錯」。

李逸洋話鋒一轉砲轟朱立倫，直言非常訝異，朱立倫是美國會計學博士，也曾在台大任教多年，專業沒有問題，但是他建議年經改革用加法思維，不要用減法思維的時候，所提退撫基金的收益也說是2%，「連專業人士都沒有辦法正確掌握，感到十分遺憾」。

李逸洋指出，因為年收益率3.32％跟2％差別是非常大，從84年7月1日計算到今年7月底，年收益率3.32％實際賺了2628億，假如用韓國瑜、朱立倫2％計算，變成只賺1585多億，差異高達1043億，這是一筆非常大的金額數字，這1043億不應該憑空消失，團隊的辛勤付出被抹煞，這是不公平的事。

李逸洋提到，年改釋憲案出爐，聽到反彈聲音，有一種說法是，退撫基金的鉅額負債產生的原因，是因為基金的經營管理不佳，績效太差所導致，認為大法官怎不追究原因，反而認同年經改革對軍公教開刀不違憲，有違公平正義。

李逸洋強調，實際情形絕非如此，基金精算都是設定每年4%的年報酬率，也是社會各界認同所要達到的目標，實際3.32％離4%還有一些距離，假使把時間到推84年，假設每年都有達到收益率，累積統計下來，應該要賺到的金額是3170億，跟實際賺到的2628億元比起來，少賺542億元。

李逸洋認為，在年改啟動當時，退撫基金所淺藏的龐大債務是2兆5千多億，即使填補進去，對於龐大的債務所能改善程度也是杯水車薪，因為比率實在太低。

李逸洋說，所以外界一再流傳說退撫基金管理不善，退撫基因負債累累，元兇就是退撫基金管理委員會跟監理委員會，這樣的指控是完全不實的，是子虛烏有，退撫基金收益無法解決龐大債務，但是基金管理會跟監理會，都會竭盡全力來達到4％目標。