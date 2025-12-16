　
國際

泰軍空襲深入柬埔寨！轟炸吳哥窟所在省分　平民15死73傷

▲▼泰國和柬埔寨邊境衝突，柬埔寨在泰國否認停火說法後，宣布關閉所有邊境關卡。（圖／路透）

▲泰國和柬埔寨邊境衝突，已造成柬埔寨至少15名平民死亡、73人受傷。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境衝突急遽升溫。柬埔寨政府15日指控，泰國軍方當天出動戰機深入柬埔寨境內，轟炸擁有世界文化遺產吳哥窟的暹粒省，攻擊行動波及平民與流離失所者營地，已造成至少15名平民死亡、73人受傷，大批民眾再度被迫逃離家園。

綜合外媒報導，泰國軍方自15日凌晨起，沿柬泰邊境多個方向持續發動軍事行動，攻擊手段包括無人機投彈、重砲炮擊、地面裝甲部隊推進及F-16戰機空襲。柬方指出，泰軍空襲行動已明顯深入柬埔寨境內，其中戰機深入約70公里投彈，嚴重侵犯柬國主權。

柬埔寨國防部表示，15日上午10時許，泰國F-16戰機在暹粒省斯雷斯南（Srei Snam）縣一處流離失所民眾營地附近投下炸彈，該地距離吳哥窟所在的吳哥考古園區不到兩小時車程。

柬埔寨新聞部長涅帕達（Neth Pheaktra）直言，這是泰軍在最新一波衝突中，深入柬埔寨境內最深的一次攻擊，也是泰國首次轟炸暹粒省。

官方統計指出，截至15日下午2時，泰軍持續的軍事行動已造成15名平民死亡、73人受傷，避難人數攀升至40萬9293人。轟炸事件也迫使數百戶原本已安置的流離失所家庭再次倉皇撤離。

除暹粒省外，柬埔寨國防部通報，第五軍區與第四軍區多地亦遭受密集攻擊，包括卜迭棉芷省、菩薩省、奧多棉芷省及多處古寺周邊地區，部分地點更傳出泰軍釋放刺激性或有毒煙霧，至15日晚間，多條戰線仍未完全平息。

戰火逼近觀光重鎮，也重創柬埔寨旅遊產業。柬埔寨經濟高度仰賴觀光，觀光部數據顯示，去年外國旅客人數突破670萬人，創歷史新高，但今年7月至9月的入境人次，仍較2019年疫情前減少約三分之一。吳哥企業公司統計，6月至11月期間，吳哥考古園區門票銷售額年減至少17%。

柬埔寨旅遊業協會（Cambodia Association of Travel Agents）會長柴西林（Chhay Sivlin）指出，暹粒省遭轟炸的消息，已讓部分已預訂行程的旅客「非常擔憂」，有旅客取消原定計畫，或改道經由越南、寮國入境，甚至要求延後出發。

隨著戰事持續擴大，柬埔寨政府警告，衝突不僅威脅平民生命安全，也對國家主權與文化遺產構成嚴重風險。

12/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美Shield AI來台推銷X-BAT無人機

美Shield AI來台推銷X-BAT無人機

美國國防科技新創公司Shield AI於今年10月底推出新一代自主無人機「X-BAT」，強調為全球首款以人工智慧（AI）自主運作、具備垂直起降（VTOL）能力的無人戰鬥機，擁有高度應用彈性與多用途效能。據了解，因其垂直起降的特點，正適合我國空軍發展不對稱作戰的重要選項，Shield AI在獲得美國政府同意後於本週來台，拜會我政府相關高層，並規劃前往空軍司令部進行專案簡報。

泰國傳「明年2月8日」大選

泰國傳「明年2月8日」大選

柬國控：泰F-16深入柬境內70km發動空襲

柬國控：泰F-16深入柬境內70km發動空襲

柬無視停火！泰國擴大沿海地區宵禁

柬無視停火！泰國擴大沿海地區宵禁

川普稱促成泰柬停火！泰總理打臉

川普稱促成泰柬停火！泰總理打臉

柬埔寨泰國東南亞要聞軍武國際軍武

