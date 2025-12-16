川普談奧斯卡大導演死因：川普精神錯亂症候群　次子羈押保金1.2億

▲羅伯萊納（Rob Reiner）全家福，兒子尼克（右）被指是兇手。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

知名好萊塢導演羅伯雷納（Rob Reiner）和妻子蜜雪兒（Michele）15日被發現雙雙陳屍於洛杉磯家中，震驚影壇。美國總統川普（Donald Trump）隨後在社群媒體發文，將羅伯雷納的死因歸咎於「川普精神錯亂症候群」，此。另外跟去TMZ報導，萊納夫婦兒子尼克已遭警方逮捕，目前以400萬美元（約1.2億元台幣）保釋金羈押中。

美國影壇一大噩耗，奧斯卡78歲大導羅伯雷納（Rob Reiner）和68歲妻子蜜雪兒（Michele）竟然在洛杉磯的住處中離奇身亡。根據警方證實，兩人就是死者本人，消息曝光後震撼外界。更令人譁然的是，美國總統川普（Donald Trump）立刻於社群平台「真實社群」（Truth Social）發表聲明，將矛頭指向「川普精神錯亂症候群」，聲稱這是羅伯雷納死因，言論引起各界議論。

▲羅伯萊納（Rob Reiner）夫妻被殺。（圖／達志影像）

根據美國娛樂媒體「TMZ」報導，警方在現場發現兩人身上都有類似刀傷的傷口，洛杉磯警局重案搶劫組目前還在積極調查當中。進一步消息則來自「PEOPLE」雜誌，有消息人士透露嫌疑人竟是他們的兒子尼克雷納（Nick Reiner），而這名兒子過去曾因長期毒癮導致流浪，甚至以自身經歷參與編劇半自傳電影《成為查理》，羅伯雷納（Rob Reiner）本人正是該片導演。

另外，美國《時人》雜誌網站以獨家消息指兇手就是兩夫妻的32歲次子尼克。根據TMZ報導，尼克已遭警方逮捕，目前以400萬美元（約1.2億元台幣）保釋金羈押中。