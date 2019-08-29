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半空中「降落傘突然故障」　鏡頭直擊跳傘男恐怖撞崖右腳詭異扭曲

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半空中「降落傘突然故障」　鏡頭直擊跳傘男恐怖撞崖右腳詭異扭曲。（圖／翻攝自YouTube／ViralHog）

▲男子意外拍下自己從高空墜崖的恐怖過程。（圖／翻攝自YouTube／ViralHog

記者李振慧／綜合報導

一名男子近日到義大利特倫特(Trento)從事低空跳傘(BASE Jump)時自拍，意外拍到自己跳下後無法打開降落傘，最後不幸墜崖的驚險過程。影片中可聽到他慌張又悽慘的尖叫聲，墜地後因為受重傷，右腳還呈現不自然的角度，模樣看起來十分可怕。

名叫卡爾(Karl)的男子，16日在特倫特附近的蒙特布倫托(Monte Brento)進行跳傘活動時，意外拍到自己不幸墜崖的恐怖過程。卡爾從山崖上跳下後，還耍帥在空中翻了一個筋斗，然而當他要拉開降落傘時，突然發現降落傘卡住無法打開，只見他一邊試著拉開降落傘，一邊慌張地大吼，「不！不！不！」

鏡頭中可看到，由於卡爾的降落傘還是無法打開，整個人猛烈撞擊在岩石上，然後又被繼續拖行，期間雙腿多次慘遭岩石撞擊，最後終於降落倒地，但他發現自已的右腿以不自然的角度向外扭曲，只能痛苦的哀嚎。

卡爾後來被醫療直升機空運至當地醫院，發現脛骨骨折、手上與身上也有多處擦傷，而降落傘因為繩子打結，才會導致傘面無法順利張開。大難不死的驚險影片在網路上獲得14多萬點閱人次，許多人留言，「看起來超恐怖」、「幸好他還活著」，祝福他能早日康復。

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