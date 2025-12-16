獨／婚前寫好「家暴罰百萬」仍被打　法官認契約有效但判賠30萬

▲婚前簽「家暴就罰百萬」仍遭夫施暴，妻提告討錢。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

婚前立下重罰條款，真的擋得住家暴嗎？北部1名女子婚前與丈夫簽署協議，白紙黑字約定「婚後若對配偶施以家庭暴力，每次須賠償100萬元」，沒想到婚後仍爆發衝突，丈夫情緒失控翻桌，導致她膝蓋瘀青。女子憤而提告討回百萬元違約金，士林地院認定條款有效，但金額過高，酌減判賠30萬元。

判決指出，原告妻子與被告丈夫於2022年8月15日登記結婚，並於同日簽署婚前協議。協議中明定，婚後任何一方不得對他方施以身體或精神上的家庭暴力，若有違反，須支付對方100萬元「懲罰性違約金」。

妻子主張，當初簽署協議，是希望為婚姻建立底線，也給自己與孩子一份保障。然而婚後不到半年，雙方即頻繁爭執，丈夫多次情緒失控，不僅對她動粗，也曾對她與前男友所生的未成年女兒施暴，讓她身心備受壓力。

法官調查，桃院曾於2023年核發通常保護令，認定丈夫於2023年1月28日與妻子發生爭執時情緒失控，在妻子面前翻桌，導致她膝蓋瘀青，已構成家庭暴力。

妻子因此向法院訴請離婚，士林地院另案審理後，認定丈夫確有家暴行為，婚姻破綻已無回復可能，於2024年判准離婚確定。離婚後，妻子依婚前協議提告，要求丈夫履行約定，給付100萬元違約金。

不過，本案審理期間，丈夫經法院合法通知，卻未出庭應訊，也未提出任何書面答辯。法院因此依程序規定，准許由妻子單方辯論後作成判決。法官認定，確有對妻施暴，但不是每一項都算數。

▼婚前協議家暴罰款。（圖／AI製）

法官指出，依保護令內容，丈夫確實有對妻子本人施以家庭暴力，符合婚前協議所約定的違約條件。不過，妻子主張的其他施暴日期，法官認為保護令僅認定丈夫對其女兒施暴，並未認定為對妻子本人施暴，因此不納入本件婚前協議違約金的計算範圍。

法官進一步說明，婚前協議中約定「不得施暴」並搭配金錢給付的條款，在法律性質上屬於所謂的「不真正違約金」。雖然無法用契約強制一個人不動粗，但當事人仍可事前約定，一旦行為發生，即負擔金錢給付責任。

法官認為，該婚前協議是夫妻雙方基於自由意志簽署，目的在於促進婚姻和諧，並未違反公序良俗，條款本身有效；但綜合家暴發生原因、行為態樣、傷害程度及影響時間後，認定「每次100萬元」顯失比例原則，為維持公平，依法酌減為30萬元。