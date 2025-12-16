　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／婚前寫好「家暴罰百萬」仍被打　法官認契約有效但判賠30萬

▲▼ 夫妻吵架,吵架,離婚,滑手機。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲婚前簽「家暴就罰百萬」仍遭夫施暴，妻提告討錢。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

婚前立下重罰條款，真的擋得住家暴嗎？北部1名女子婚前與丈夫簽署協議，白紙黑字約定「婚後若對配偶施以家庭暴力，每次須賠償100萬元」，沒想到婚後仍爆發衝突，丈夫情緒失控翻桌，導致她膝蓋瘀青。女子憤而提告討回百萬元違約金，士林地院認定條款有效，但金額過高，酌減判賠30萬元。

判決指出，原告妻子與被告丈夫於2022年8月15日登記結婚，並於同日簽署婚前協議。協議中明定，婚後任何一方不得對他方施以身體或精神上的家庭暴力，若有違反，須支付對方100萬元「懲罰性違約金」。

妻子主張，當初簽署協議，是希望為婚姻建立底線，也給自己與孩子一份保障。然而婚後不到半年，雙方即頻繁爭執，丈夫多次情緒失控，不僅對她動粗，也曾對她與前男友所生的未成年女兒施暴，讓她身心備受壓力。

法官調查，桃院曾於2023年核發通常保護令，認定丈夫於2023年1月28日與妻子發生爭執時情緒失控，在妻子面前翻桌，導致她膝蓋瘀青，已構成家庭暴力。

妻子因此向法院訴請離婚，士林地院另案審理後，認定丈夫確有家暴行為，婚姻破綻已無回復可能，於2024年判准離婚確定。離婚後，妻子依婚前協議提告，要求丈夫履行約定，給付100萬元違約金。

不過，本案審理期間，丈夫經法院合法通知，卻未出庭應訊，也未提出任何書面答辯。法院因此依程序規定，准許由妻子單方辯論後作成判決。法官認定，確有對妻施暴，但不是每一項都算數。

▼婚前協議家暴罰款。（圖／AI製）

▲▼ 。（圖／AI製）

法官指出，依保護令內容，丈夫確實有對妻子本人施以家庭暴力，符合婚前協議所約定的違約條件。不過，妻子主張的其他施暴日期，法官認為保護令僅認定丈夫對其女兒施暴，並未認定為對妻子本人施暴，因此不納入本件婚前協議違約金的計算範圍。

法官進一步說明，婚前協議中約定「不得施暴」並搭配金錢給付的條款，在法律性質上屬於所謂的「不真正違約金」。雖然無法用契約強制一個人不動粗，但當事人仍可事前約定，一旦行為發生，即負擔金錢給付責任。

法官認為，該婚前協議是夫妻雙方基於自由意志簽署，目的在於促進婚姻和諧，並未違反公序良俗，條款本身有效；但綜合家暴發生原因、行為態樣、傷害程度及影響時間後，認定「每次100萬元」顯失比例原則，為維持公平，依法酌減為30萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
安心亞耶誕城開唱　酸民嫌「40歲還在呼呼」秒被打臉
第二個「大谷翔平」不再有！　日職名將揭關鍵原因
川普關稅藏漏洞！　台灣42％商品豁免
台積電老公常睡死！女醫師無奈扛家　網戳破盲點
22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背
美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！評運動家新秀第4　球探報告
高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月停職中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北部軍醫院爆醜聞！醫檢師假好心舒緩按摩　竟出手摸病患私處

獨／婚前寫好「家暴罰百萬」仍被打　法官認契約有效但判賠30萬

台13線轎車自撞飛墜5樓高溪床　女駕駛左手脫臼吊掛急送醫

觀光名義打黑工！陸客金門工地現形　移民署、調查局聯手查13人

黃國昌被爆傳產大亨金援近億　「有求必應如土地公」

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月停職中

台東山友獨攀加鹿溪山域「摔傷受困」　救難隊搜索5小時終於找到人

長輩可領「1.2萬春節補助」影片瘋傳　警急喊是假的：已要求下架

「一人分飾兩角」發取暖文慘遭砲轟　高雄法官瞎掰帳號被盜

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

北部軍醫院爆醜聞！醫檢師假好心舒緩按摩　竟出手摸病患私處

獨／婚前寫好「家暴罰百萬」仍被打　法官認契約有效但判賠30萬

台13線轎車自撞飛墜5樓高溪床　女駕駛左手脫臼吊掛急送醫

觀光名義打黑工！陸客金門工地現形　移民署、調查局聯手查13人

黃國昌被爆傳產大亨金援近億　「有求必應如土地公」

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月停職中

台東山友獨攀加鹿溪山域「摔傷受困」　救難隊搜索5小時終於找到人

長輩可領「1.2萬春節補助」影片瘋傳　警急喊是假的：已要求下架

「一人分飾兩角」發取暖文慘遭砲轟　高雄法官瞎掰帳號被盜

時力成立2026選對會　目標議員席次翻倍、竹竹苗組議會黨團

北海道地震警報解除？專家示警風險未除　3種可能情境曝光

那斯達克推動「全天候交易」！　最快實施時間曝光

曾率遊騎兵封王、美聯冠軍賽MVP　賈西亞千萬美元轉戰費城人

緊急電話竟打不通？蘋果證實澳洲部分舊款iPhone出現重大故障

北部軍醫院爆醜聞！醫檢師假好心舒緩按摩　竟出手摸病患私處

安心亞耶誕城開唱　酸民嫌「40歲還在呼呼」秒被打臉

獨／婚前寫好「家暴罰百萬」仍被打　法官認契約有效但判賠30萬

水壺「一摸滑滑的」只用水沖不夠！醫：增加腹瀉機會

怎麼輸？小葛雷諾參戰WBC　多明尼加「銀河系軍團」曝光

John Cena結束選手生涯！　23年WWE摔角傳奇正式退役

社會熱門新聞

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

「便當法官」施志遠　私下接案遭送評鑑

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

基隆男連開2槍射殺舊友！檢聲押禁見

黃國昌被爆傳產大亨金援近億　「有求必應如土地公」

被柯文哲罵了1年　檢察官首度回應

長輩可領1.2萬春節補助　警急喊是假的

即／台南晚間驚傳氣爆！2傷送醫

法官張浩銘發文取暖被轟　遭送評鑑

買房貸款跳票「頭期款遭建商沒收」　提告結果曝

出門擺攤賣麵遇劫！雲林斗南車禍2死2傷

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

全台有雨！　連下2天時間曝

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台下2天！　轉雨時間曝

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！萬人喊關掉：一律封鎖

指鹿為馬的憲法論證　駁「立法權不能增預算、支持不副署」錯誤說法

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面