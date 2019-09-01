「2mm嗜血黑蠅」肆虐英國！　她被狂咬8口…浮出連環「爆漿水泡」

▲2、3mm大的布蘭德福德蠅（Blandford Fly）叮咬卻會造成劇痛跟可怕水泡。（圖／翻攝Twitter@HfdsCouncil）

記者吳美依／綜合外電報導

英國44歲女子蘇珊（Suzanne Bannister）被「布蘭德福德蠅（Blandford Fly）」叮咬，臉頰、腳踝紅腫又疼痛，甚至長出非常巨大、看起來一戳就爆漿的水泡。她整晚無法成眠，還必須服用抗生素整整一個禮拜。根據了解，布蘭德福德蠅是一種只有2、3毫米的嗜血黑蠅，隨著近年氣候越來越溫暖，足跡遍布整個英國。

Monster 'bloodsucking' flies feast on woman's face in UK bank holiday BBQ horrorhttps://t.co/EjL1ZWB9R5 pic.twitter.com/wbkPQ0lJS1 — Daily Star (@Daily_Star) August 28, 2019

蘇珊周末與家人在庭院中烤肉，突然發現臉頰和腳上浮現像是貓咪抓過的痕跡。她以為會慢慢消掉，沒想到傷口越來越紅腫，伴隨著劇烈刺痛與搔癢感，簡直「快要發瘋」，「我那一晚沒有蓋被子就睡著，一直醒來抓抓腳踝。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

Woman left with throbbing, painful face thanks to 'bloodsucking' flies https://t.co/DYdUfhS7bQ — Hull Live (@hulllive) August 28, 2019

蘇珊隔天起床，發現臉頰不斷抽蓄，傷口不但越來越腫，還呈現深紅色，「像唇疱疹一樣刺痛，甚至變成水泡。」她還以為感染病毒，趕緊就醫，帶回一周分量的抗生素。

蘇珊上網搜尋，才發現許多網友都有類似經驗，包括赫爾（Hull）和約克郡東區（East Yorkshire），而且被叮咬部位大多在下肢或腳部，因此推測布蘭德福德蠅習慣飛低，「我看過更多更糟的例子，突然發現自己只是沒辦法睡覺，已經很好了。」

蘇珊發現，除了先前的傷口以外，手臂、腳趾、腿側邊一共被咬了8個地方，「我根本沒有感覺到被咬了，也沒有看見什麼蚊蟲。」她說，布蘭德福德蠅實在太小了，所以難以確認，到底是在不同地方被咬，還是被同一群黑蠅叮了好幾次。

As we head towards summer and warmer weather, the number of Blandford fly cases is increasing. Stay protected....https://t.co/aLFJ3MZdN5. pic.twitter.com/6MqdsNgD8a — HerefordshireCouncil (@HfdsCouncil) May 26, 2017

赫里福德郡（Herefordshire）公共衛生部主任湯瑪士（Rod Thomson）於5月曾表示，全英各地出現越來越多布蘭德福德蠅叮咬案例，「尤其在過去幾周，氣候越來越溫暖的情況之下。」他呼籲民眾如果可能靠近河流或水域，最好穿上包覆皮膚的衣服，或者使用高品質防蚊液，「如果被叮咬，通常會經歷紅腫、水泡、關節疼痛或發燒的症狀，非常不舒服。」

根據《太陽報》，布蘭德福德蠅是一種吸血的黑蠅，從土耳其到斯堪地那維亞都有被發現。牠們體型大約只有2、3mm，叮咬卻會造成劇痛，成蟲喜歡棲息在水流緩慢的河水或湖泊，並藏在植物中孵卵、覓食。雌性個體交配前，習慣先享用一頓「鮮血大餐」，5、6月時最為活躍。

《赫爾生活》指出，如果被布蘭德福德蠅叮咬，千萬不能抓癢，否則將會感染，必須盡快清洗患部後擦乾、冰敷，保持乾燥。如果還是感覺非常不舒服，可以盡快就醫，與醫生討論舒緩的方法。

