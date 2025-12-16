黎智英恐終身監禁！英籍身份仍困國安法　兒呼籲英對中強硬

▲黎智英。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭羈押近5年，香港高等法院今天裁定，他觸犯《香港國家安全法》下2項「勾結外國勢力罪」及1項「煽動罪」全部成立，最重可判處無期徒刑。黎智英之子黎崇恩稍早與國際法律團隊在倫敦召開記者會，呼籲英國政府將黎智英獲釋列為深化英中關係的前提，「是時候讓行動跟上言辭了」。

現年78歲的黎智英持有英國國籍。黎崇恩指出，父親遭定罪是《國安法》被「武器化」的典型案例，用來打壓「只是說了當局不喜歡的話」的人，並直言這場審判嚴重傷害香港司法制度與法治聲譽。

黎智英已被單獨囚禁超過1800天。黎崇恩表示，這違反聯合國《曼德拉規則》，該規則指出，超過15天的單獨囚禁即構成不人道待遇。港府則否認不當對待，稱相關安排是黎智英「主動要求隔離」。談到父親健康狀況，黎崇恩形容自己「心碎不已」，指出黎智英過去一年體重減少約10公斤，「正處於極其痛苦的處境中」。

英國首相施凱爾預計下月訪問北京與上海，時間點正值英國政府即將決定是否允許中國在倫敦市中心興建新使館之前，也延續英中近年重新接觸的外交與經貿往來。

黎崇恩呼籲即將訪中的英國官員「把我父親帶回家」，並清楚向北京與香港表明，「我們的價值不是可以交換的」。他強調，並非主張英中全面斷交，但英國不能忽視北京對黎智英及其他人的不當對待，「法治是貿易的基石」。

施凱爾日前曾警告，中國對英國構成「國家安全威脅」，同時為加強對中接觸辯護。黎崇恩表示，英國政府雖已譴責對其父親的起訴，但實際行動仍嫌不足，不過「現在至少站在正確的位置」。