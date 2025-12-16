　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普正式簽署行政命令：芬太尼列為「大規模毀滅性武器」

▲美國總統川普5日簽署行政命令，正式將國防部改名為「戰爭部」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普簽署行政命令。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普15日簽署行政命令，正式將合成鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）列為「大規模毀滅性武器」，顯示其政府正進一步升高對抗毒品流入美國的政策層級，並試圖以國安與反恐框架處理芬太尼問題。

縱額外電報導，川普15日在白宮橢圓形辦公室發表談話時指出，芬太尼對美國社會造成的傷害，已遠超傳統武器所帶來的破壞。他直言，「沒有任何炸彈能造成這樣的後果」，並強調芬太尼是導致美國藥物過量死亡的核心因素，因此政府「正式將芬太尼歸類為大規模毀滅性武器」。

川普是在頒發勳章給參與美墨邊境安全任務的美軍人員時，簽署這項行政命令；這項決定也正值川普政府近期批准在加勒比海對疑似載運毒品的船隻進行空襲之際。相關行動主要鎖定來自委內瑞拉方向的可疑運輸路線，顯示華府正以更具軍事色彩的手段因應毒品威脅。

行政命令內容指出，非法芬太尼「在性質上更接近化學武器，而非一般毒品」。命令中明確說明，只需約2毫克的芬太尼，就足以構成致命劑量，這樣的份量僅相當於10至15顆食鹽顆粒，幾乎難以被察覺。文件並強調，已有數十萬名美國人死於芬太尼過量，對公共安全與國家穩定構成重大威脅。

根據估計，芬太尼在2024年造成超過80000名美國人死亡，成為美國近年來最致命的毒品之一。不過，目前尚不清楚，將芬太尼列為「大規模毀滅性武器」後，實際上會為川普政府在法律、執法或軍事行動層面帶來哪些具體改變。

過去，美國政府通常將「大規模毀滅性武器」一詞用於描述戰爭用途的武器系統。美國國土安全部（DHS）對此類武器的定義，涵蓋放射性、化學性、生物性，或其他意圖對大量人群造成傷害的裝置；川普此次將芬太尼納入此一分類，被視為對既有定義的一次重大擴張。

