社會 社會焦點 保障人權

北部軍醫院爆醜聞！醫檢師假好心舒緩按摩　竟出手摸病患私處

▲▼醫生,醫學系。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲北市某知名軍醫院1名在院內服務的醫事檢驗師侵犯男病患。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市某知名軍醫院1名在院內服務的醫事檢驗師，竟利用醫療照護關係，於抽血後將成年男病患引至檢體冷凍室內，假藉「舒緩按摩」之名，對病患進行猥褻行為。士林法院審理後，依《刑法》對受照護之人利用機會猥褻罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日，並宣告緩刑3年。

判決指出，該名醫檢師去年間，得知1名成年男子因病前往血液腫瘤科就診，依醫囑前往3樓抽血室抽血。抽血結束後，病患獨自在走廊休息，未料醫檢師竟主動要求對方進入檢體冷凍室，聲稱要進行舒緩處理。

未料進入冷凍室後，醫檢師徒手從病患肩頸往下按壓，接著褪去對方褲子與內褲，觸摸生殖器並搓揉睪丸。病患因感到疼痛與不適，當場表明要回診間，醫檢師才停止行為，病患事後返家。

更令人錯愕的是，病患離院後，醫檢師竟假冒醫師身分，致電病患家屬索取聯絡方式，再直接打電話給病患確認。家屬察覺有異，回撥向病患查證，病患才說出遭猥褻經過，隨即報警處理。

▲▼ 。（圖／AI製）

▲離譜案發經過。（圖／AI製）

案發後，醫檢師一度辯稱，是因同事要求他將試劑放入冷凍室，才會進入該處，但經院內調查及同事作證否認，加上刷卡紀錄與監視器畫面顯示其說法前後矛盾，相關辯解未獲採信。

法院審理認定，醫檢師明知病患係因醫療關係而受其照護之人，仍利用職務與環境機會，滿足一己私慾，行為嚴重侵害他人性自主權，應予非難。不過，法官也考量被告無前科，犯後坦承犯行，並已與被害人達成和解、賠償70萬元，法院認為，被告經偵審程序後，已知所警惕，暫不執行刑罰尚屬適當，宣告緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並須接受2場法治教育課程。

此外，法官也命被告在緩刑期間不得再以任何方式接觸被害人及其家屬。至於醫檢師另涉違反《個人資料保護法》部分，檢方調查後認為，相關證據不足以證明其具有不法意圖，已另為不起訴處分。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
拒絕性騷擾，請撥打110、113。

安心亞耶誕城開唱　酸民嫌「40歲還在呼呼」秒被打臉
第二個「大谷翔平」不再有！　日職名將揭關鍵原因
川普關稅藏漏洞！　台灣42％商品豁免
台積電老公常睡死！女醫師無奈扛家　網戳破盲點
22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背
美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！評運動家新秀第4　球探報告
高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月停職中

