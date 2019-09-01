2警臥底緝毒…逮18歲女孩「銬在後座輪流上」　鑽漏洞獲5年緩刑

▲安娜18歲時被銬在車子後座，與2名警員發生性關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

前紐約市警探馬丁（Eddie Martins）與霍爾（Rich Hall）於2017年時臥底緝毒，將持有大麻的18歲女孩安娜（Anna Chambers）銬在車子後座，輪流性侵，事後沒有呈報任何毒品案件。2人於29日達成認罪協商，承認收賄和瀆職，換取5年緩刑，並且撤銷性侵告訴，逃過牢獄之災。受害者感到非常氣憤，用真實身分在推特上公布案情，「去Ｘ的司法系統！」

Two former New York detectives will serve no prison time after pleading guilty to bribe taking and official misconduct... 由 CNN 發佈於 2019年8月30日 星期五

39歲的馬丁與34歲的霍爾被依2條三級收賄指控、9條官員瀆職起訴成立，宣判緩刑5年。根據了解，2人於2017年11月就辭去警務，一度被控50項罪名，包括一級強暴罪、一級性犯罪和二級綁架罪，但是如今達成認罪協商，逆轉案情。

紐約最高法院法官全丹尼（Danny Chun）認為，涉案警官已經辭職，且接受收賄等重罪判決，裁定緩刑合情合理。他指出，雖然不利於被告的科學證據令人信服，可是「『受害者』或者說是『原告』的信用非常、非常令人質疑」，因此撤銷性侵指控。

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馬丁的辯護律師說，認罪協商是一個「公平的結果」，批評檢察官行事只循「政治氣候（Politics Climate）」，而非可信的證據。CNN報導，地方檢察官1月時曾致信法院，說原告「在案件中做出一系列錯誤、誤導又前後矛盾的聲明。」

Cops who took turns having sex with handcuffed teen suspect are spared jailhttps://t.co/5WEL0eScEQ — The Sun (@TheSun) August 31, 2019

布魯克林檢察官岡札拉斯（Eric Gonzalez）說，「被告參與了令人震驚的權力濫用，我更希望看見他們入獄服刑。」他指出，這起案件發生以後，紐約市通過一條法律，明文禁止警員與關押的犯人發生性行為，填補一大法律漏洞，否則在此之前，警方宣稱「兩情相悅」就可能解套，「我們不能溯及既往使用新法，此案中嚴重的信譽問題，也讓我們無法提出其他指控。但是，我們還是努力追究被告該負起的責任。」

Fuck the justice system lmfaooo shits a joke — Anna Chambers (@annaaachambers) 2019年8月29日

安娜得知消息後，拋開化名阿莉亞絲（Alias），用真實身分在推特上大罵「去Ｘ的司法系統！」辯護律師大衛（Michael David）指出，雙方體格、力氣都相差懸殊，被害人根本沒有「不同意」的餘地，因此判決「完全不合乎正義」，將繼續提出聯邦訴訟，「警察們讓她戴上手銬，卻還能夠『免費通行』。」

綜合外媒報導，馬丁與霍爾2017年9月在布魯克林康尼島（Coney Island）臥底查緝毒品，攔下安娜與2名男性乘客進行盤查，發現女孩持有大麻和2顆抗癲癇藥物（Klonopin）。安娜被逮捕後，遭銬在警車後座，與2名員警先後發生性關係。她獲釋以前，被歸還上述藥品，到醫院檢查後，提出DNA報告，控訴2名員警性侵。