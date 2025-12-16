緊急電話竟打不通？蘋果證實澳洲部分舊款iPhone出現重大故障

▲舊款機型遇到技術故障。（示意圖／記者李毓康攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果近日證實，澳州曾發生一起技術故障，導致部分舊款 iPhone 在特定情況下無法撥打當地的 000 緊急電話。不過，蘋果強調，類似狀況再次發生的機率相當低。

根據蘋果發布的支援文件說明，當行動網路出現異常、用戶需透過其他可用網路轉接緊急通話時，部分較舊機型可能會遇到撥號失敗的問題。文件並未揭露太多技術細節，但近期已有報導指出，部分三星手機也出現類似情況。

蘋果進一步指出，受影響的用戶多位於澳洲偏遠地區，當主要行動網路無法使用時，即使周遭仍存在其他可連線的網路，系統原本應能自動轉接緊急通話，但在此次事件中卻未能成功接通 000。對此，行動電信業者已著手採取改善措施，以降低未來再次發生的風險。

至於 iPhone 12 用戶，蘋果表示，上週推出的 iOS 26.2 更新已針對這類情境提供支援。官方也強調，iPhone XS、iPhone XR、iPhone 11，以及 iPhone 13 及後續機型皆未受到此次問題影響。 蘋果補充說明，若後續確認更早期的 iPhone 機型也涉及相同狀況，相關用戶將會由所屬電信業者直接通知，並提供進一步的指引與說明。