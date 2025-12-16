好市多蝦盤「只有蝦尾沒肉」傻眼　網友曝原因

▲好市多熟蝦盤只剩蝦尾引起討論。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

記者葉國吏／綜合報導

美式賣場好市多熟食不少人喜歡，不過最近有民眾在購買熟蝦盤時，發現蝦肉只剩下蝦尾，讓他對品質產生質疑。這起事件在網路社群引發討論，許多網友熱議背後可能原因，甚至好市多年老顧客也跳出來解釋。

日前有位男子在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，他花了494元買了一份超大熟蝦盤佐雞尾酒醬，卻意外發現部分蝦子只剩蝦尾，沒了蝦肉，讓他當場傻眼，直說「看到這種品質真的很火大」。

這則貼文曝光後，馬上引發網路熱烈討論。有網友懷疑是不是有客人偷吃過蝦子，才會出現只有蝦尾的情況；也有人猜測是煮蝦時沒注意，把斷掉的蝦尾和完整蝦子一起裝盒。有的網友甚至戲稱：「會不會是上一個吃完拿去退貨？」還有人開玩笑說：「這樣秤重賣，蝦尾拿來補重量嗎？」

不過，熟悉內情的網友指出，這種狀況其實很正常。因為好市多熟蝦盤是用冷凍蝦大量烹煮，分裝時難免有斷尾蝦混進去。冷凍蝦本來就可能在運送或加工過程中出現斷裂，現場人員不會一一挑選，難保每一盒都百分之百完整。對多數常買熟蝦的顧客來說，這只是偶發的小插曲。