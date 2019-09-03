快訊／韓國瑜8日新北造勢　朱立倫去日本、侯友宜忙行程：不要急





▲朱立倫、韓國瑜、侯友宜。（圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／新北報導

高雄市長韓國瑜將在8日於新北市新北疏洪道舉行萬人造勢，外界關注新北市大家長侯友宜跟前新北市長朱立倫是否出席，國民黨新北黨部主委李乾龍3日表示，侯友宜在電話中告訴他「不要急」，他是最支持韓國瑜的人，在適當時間一定挺身而出，另一方面朱立倫也已經排好前往日本訪問的行程，所以當天也無法跟韓國瑜同台。

侯友宜上午在新北市忠烈祠擔任秋祭典禮主祭官，李乾龍也到場參加，後來雙方通過電話，侯友宜表示會在適當時機一定會挺身而出，會全力輔選韓國瑜跟12席立委，希望他不要擔心，外界也不要見縫插針，但9月8號安排得太倉促，可能行程排不開。

▲國民黨新北黨部主委李乾龍。（圖／記者羅婉庭攝）

李乾龍表示，8日的造勢本來是希望辦在9月底，但韓國瑜陣營認為九月底議會要開議了，因此上禮拜決定八號就來辦，決定的很倉促，而侯友宜現在行程很滿，議會即將開議。

李乾龍也說，他致電朱立倫傳達8號要辦造勢的消息，朱立倫還嚇一跳，說他剛從美國回來，馬上要去日本，也是為了總統大選。李乾龍也透露，韓國瑜跟朱立倫也已經通過電話，本來希望出席造勢，不過日本那邊約好，不好缺席。

但他強調，這場造勢活動會換在疏洪道，就是因為預計當天會有很多人來相挺，本來在板一特區，大概只能到三萬人，換在疏洪道，可能有十萬人的實力。

另外，李乾龍表示，他跟國民黨主席吳敦義有保持聯絡，他也當面建議吳敦義，態度要很強烈，「三心兩意，必中敵意」，基層有強烈的意識，喊話黨內不可重演換柱，一定要一心一意，國民黨總統候選人只有一個，他也希望郭台銘識大體，不要分裂國民黨。